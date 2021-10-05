https://tr.sputniknews.com/20211005/hallyu-mukbang-aegyo-oxford-sozlugune-guney-koreden-20-yeni-kelime-1049527905.html
'Hallyu, mukbang, aegyo': Oxford Sözlüğü'ne Güney Kore'den yeni kelimeler
'Hallyu, mukbang, aegyo': Oxford Sözlüğü'ne Güney Kore'den yeni kelimeler
Dünyanın belki de en başarılı kültürel diplomasisini yürüten ve diziden müziğe, sinemadan güzellik ürünlerine kadar adından sıkça bahsettiren Güney Kore... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T10:15+0300
2021-10-05T10:15+0300
2021-10-05T10:29+0300
güney kore
dünya
bts
kelime
oxford ingilizce sözlüğü
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Oxford İngilizce Sözlüğü'nün son versiyonuna 20'den fazla Korece kelime eklendi. Güney Kore pop müziği anlamına gelen 'K-pop'ın 2016'da girdiği sözlükte artık 'hallyu', 'bulgogi', 'chimaek', 'hanbok', 'Hangul', 'mukbang' ve 'aegyo' gibi kelimeler de var. Özellikle, son olarak Coldplay ile 'My Universe' şarkısını yayınlayan BTS grubunun başını çektiği, Netflix'in tüm zamanların en çok izlenen yapımı olma yolundaki 'Squid Game' dizisiyle de sıkça adı geçen 'hallyu', Güney Kore pop kültürünü anlatan 'Kore dalgası' anlamına geliyor; 'hallyu çılgınlığı', 'hallyu hayranı' ya da 'hallyu yıldızı' gibi sıfat olarak da kullanılabiliyor. 'Bulgogi' ince biftek veya domuz eti dilimleri anlamına gelirken 'My Love From The Star' dizisinin iyiden iyiye meşhur ettiği 'chimaek' Güney Kore tarzı kızarmış tavuk ve bira menüsü için kullanılıyor.'Hanbok' Güney Kore'nin geleneksel kıyafeti, 'Hangul' ise 1443'te Kral Sejong'un formüle ettiği Güney Kore alfabesi. 'Aegyo' tatlı ve sevimli görünmek için tercih edilen jest, mimik ve konuşma tarzını ifade ediyor.'Mukbang' de yine Güney Kore'den dünyaya yayılan, kişilerin bir yandan kamera karşısında konuşurken bir yandan da yemek yedikleri videolar için kullanılıyor. İngilizce olsa da Güney Kore eğlence dünyasında çok sık kullanılan 'skinship' ise ebeveyn- çocuk, iki sevgili ya da arkadaşlar arasındaki fiziksel temas olarak tanımlandı.
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güney kore, bts, kelime, oxford ingilizce sözlüğü, squid game
'Hallyu, mukbang, aegyo': Oxford Sözlüğü'ne Güney Kore'den yeni kelimeler
10:15 05.10.2021 (güncellendi: 10:29 05.10.2021)
Dünyanın belki de en başarılı kültürel diplomasisini yürüten ve diziden müziğe, sinemadan güzellik ürünlerine kadar adından sıkça bahsettiren Güney Kore sözlüklerdeki yerini de güçlendiriyor.
Oxford İngilizce Sözlüğü'nün son versiyonuna 20'den fazla Korece kelime eklendi. Güney Kore pop müziği anlamına gelen 'K-pop'ın 2016'da girdiği sözlükte artık 'hallyu', 'bulgogi', 'chimaek', 'hanbok', 'Hangul', 'mukbang' ve 'aegyo' gibi kelimeler de var.
Özellikle, son olarak Coldplay ile 'My Universe' şarkısını yayınlayan BTS grubunun
başını çektiği, Netflix'in tüm zamanların en çok izlenen yapımı olma yolundaki 'Squid Game'
dizisiyle de sıkça adı geçen 'hallyu'
, Güney Kore pop kültürünü anlatan 'Kore dalgası' anlamına geliyor; 'hallyu çılgınlığı', 'hallyu hayranı' ya da 'hallyu yıldızı' gibi sıfat olarak da kullanılabiliyor.
'Bulgogi' ince biftek veya domuz eti dilimleri anlamına gelirken 'My Love From The Star' dizisinin iyiden iyiye meşhur ettiği 'chimaek' Güney Kore tarzı kızarmış tavuk ve bira menüsü için kullanılıyor.
'Hanbok' Güney Kore'nin geleneksel kıyafeti, 'Hangul' ise 1443'te Kral Sejong'un formüle ettiği Güney Kore alfabesi.
'Aegyo' tatlı ve sevimli görünmek için tercih edilen jest, mimik ve konuşma tarzını ifade ediyor.
'Mukbang' de yine Güney Kore'den dünyaya yayılan, kişilerin bir yandan kamera karşısında konuşurken bir yandan da yemek yedikleri videolar için kullanılıyor.
İngilizce olsa da Güney Kore eğlence dünyasında çok sık kullanılan 'skinship' ise ebeveyn- çocuk, iki sevgili ya da arkadaşlar arasındaki fiziksel temas olarak tanımlandı.