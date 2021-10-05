https://tr.sputniknews.com/20211005/hbo-max-turkiyede-yayin-hayatina-baslamak-icin-tarih-verdi-1049539652.html

HBO Max, Türkiye'de yayın hayatına başlamak için tarih verdi

HBO Max, Türkiye'de yayın hayatına başlamak için tarih verdi

HBO Max, 2022 yılı içinde Türkiye'de de yayın hayatına başlayacak. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T14:49+0300

2021-10-05T14:49+0300

2021-10-05T14:49+0300

hbo max

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HBO Max'in resmi sitesinde, platformun yayın hayatına başlayacağı yeni ülkelerin yer aldığı bir açıklama yayımlandı. T24'ün aktardığına göre açıklamada, gelecek ay Avrupa'da açılacak HBO Max'in 2022 içinde Türkiye, Yunanistan, Hollanda, Litvanya'da da erişilebilir olacağı belirtildi.Platform, 26 Ekim tarihinde ise İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, İspanya ve Andorra merkezli olarak kullanımda olacak.Çok sayıda dizi ve filmi bünyesinde barındıran HBO Max'in Türkiye fiyatı henüz bilinmiyor.

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hbo max