https://tr.sputniknews.com/20211005/hosteslik-vaadiyle-ciplak-fotograf-tuzagi-1049536520.html

'Hosteslik' vaadiyle çıplak fotoğraf tuzağı

'Hosteslik' vaadiyle çıplak fotoğraf tuzağı

Özel bir havayolu şirketinde çalıştığını söyleyerek genç kadından iş vaadiyle çıplak fotoğraflarını isteyen sanık, ‘cinsel taciz’ suçundan 3 yıla kadar hapis... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T13:39+0300

2021-10-05T13:39+0300

2021-10-05T13:39+0300

yaşam

uçak

taciz

hostes

havayolu şirketi

havayolu

vücut kitle indeksi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049536443_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_85c70b14b43860f8272d59be96fbf42f.jpg

İstanbul’da yaşayan 21 yaşındaki B.E. isimli kadın, 2018 yılında özel bir üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü’nden mezun oldu. İş aramaya başlayan B.E, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı U.Ç.’ye kabin memuru olmak istediğini söyledi.'Vücut kitle indeksi' yalanıÖzel bir havayolu firmasında kabin memuru olarak çalıştığını söyleyen U.Ç., B.E'ye iş başvurusu için iç çamaşırlı video ve fotoğraflarının olması gerektiğini, bunlarla vücut kitle indeksini belirleyeceklerini, bu şekilde kabin görevlisi olarak çalışmaya uygun olup olmadığının değerlendirileceğini söyledi. Genç kadından çıplak fotoğraf ve videoları göndermesini istedi. B.E.’nin bu talebini reddetmesi üzerine, defalarca kez genç kadını arayarak çıplak fotoğraflarını göndermesi için ikna etmeye çalıştı.3 yıla kadar hapis istemiSanığın aramalarından rahatsız olan B.E., savcılığa başvurarak U.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından U.Ç. hakkında “cinsel taciz” suçundan 4 buçuk aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki B.E. ve sanık U.Ç. katıldı.'Şikayetçiyim'Müşteki B.E., bir arkadaşı aracılığıyla sanıkla tanıştığını, kendisine kabin memuru olmak istediğini söylediğini, sanığın kendisinden çıplak fotoğraf ve videolarını göndermesi halinde vücut kitle indeksinin belirleneceğini ve ona göre işe alınacağını söylediğini anlattı. Daha sonra kendisini defalarca kez aradığını ancak cevap vermediğini söyleyerek, “Şikayetçiyim, cezalandırılsın” dedi.Sanık U.Ç. savunmasında, “Ben olay tarihinde kabin memurluğu sınavına girmiştim. Müşteki de bu işe girmek istiyordu, benimle iletişime geçti. Ben de kendisine boy, kilo ve kitle indeksine ilişkin bilgiler verdim" dedi.3 bin lira para cezasıMahkeme hakimi sanığa, “Bir insanın fotoğrafıyla gerçekten vücut kitle indeksi ölçülür mü?” diyerek müştekiden çıplak fotoğraf isteyip istemediğini sordu. Sanık ise, “İç çamaşırlı fotoğraflarını istedim. Bu fotoğrafa bakıp kilo ve boyunu değerlendirecektim. Ben sadece kendi göz kararımla kendisine yardımcı olmak istedim” diyerek kendini savundu. “Hangi havayolu şirketinde çalışıyorsun?” sorusuna ise, “Ben eczacı kalfasıyım. Havayolu şirketinde çalışmıyorum” diye cevap verdi. Sanık U.Ç. son sözünde, “Yanlış anlaşıldım. Özür diliyorum” diyerek beraatini istedi.Davayı karara bağlayan mahkeme, 3 yıla kadar hapsi istenen sanık U.Ç.’yi “cinsel taciz” suçundan 3 bin lira para cezasına çarptırdı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uçak, taciz, hostes, havayolu şirketi, havayolu, vücut kitle indeksi