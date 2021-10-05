Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211005/hurriyet-altin-kelebekten-ceylan-ertem-de-cekildi-1049526179.html
Hürriyet Altın Kelebek’ten Ceylan Ertem de çekildi
Hürriyet Altın Kelebek’ten Ceylan Ertem de çekildi
Şarkıcı Ceylan Ertem, Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek ödüllerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T05:58+0300
2021-10-05T05:57+0300
yaşam
açıklama
altın kelebek ödül töreni
ceylan ertem
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049526154_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c0a2c00927545ea34510e3f02f700423.jpg
Daha önce opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve gazeteci Candaş Tolga Işık da adaylığı da ödülü de kabul edemeyeceğini duyurmuştu.Ertem, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “‘En iyi şarkı, En iyi klip, En iyi kadın şarkıcı’ gibi dallarda aday olduğumu öğrendiğim Altın Kelebek Ödülleri’nden, hem hayat görüşüme, hem yıllardır oluşturmaya ve kollamaya çabaladığım duruşuma oldukça ters yapıda olduğunu bildiğimden Hürriyet Gazetesinin (ve bu tür gerçekliği sisli olan yarışmaların) temsil ettikleri ve etmedikleri sebepleriyle, bir çok müzisyen arkadaşım ve sanatçı ustalarım gibi, ben de çekiliyorum.Magazin gazetcileri ödül töreninde aldığım ödülü tutuklu gazeteci dostlarıma adamıştım Derin sessizlik yaşanmış ardından bir çok köşe yazarı tarafından eleştirilmiştim. Benim değil, mevzuyla ilgili onların tüm gece ses vermeleri gerekirken ses vereni topa tutmayı tercih etmişlerdi.Muhtemelen Altın Kelebek’te de ödül alsam, üşenmeyip gitsem, benzer bir tepki ile orada olurdum. Yine sessizlikleriyle aynı mekanda yer alan bir çok meşhur kişinin benimle göz göze gelmekten kaçınmasıyla, ‘Ehe ehe’ diyerek mikrofonu elimden alan sunucunun ‘Başımıza iş aldık’ kaygılı yüzünü görüp içimin kararmasıyla, ‘Bir daha bu kadına ödül verilmesin, konuşmasın şarkısını söylesin’ öfkesinin günlerce üzerime saçılmasıyla performanları ve ürettikleriyle ne müziğe ne sanata gram katkı sağlamayan kişilerin birbirini pohpohlamasının manzarasıyla, içinde yer aldığım Türk müzik sahnesinin içeriğini karartan bir çok ismin ‘Yaptığına devam et’ onayı almasından duyduğum utançla, oradan ayrılacaktım.Hiiiiiç gerek yok dostlar. Hak edene saygılarımı iletiyor, dinleyicilerime sevgilerimi gönderiyorum.”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049526154_71:0:1138:800_1920x0_80_0_0_1172000a68c2676a555808b240cf56d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
açıklama, altın kelebek ödül töreni, ceylan ertem, twitter

Hürriyet Altın Kelebek’ten Ceylan Ertem de çekildi

05:58 05.10.2021
© InstagramCeylan Ertem
Ceylan Ertem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© Instagram
Abone ol
Şarkıcı Ceylan Ertem, Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek ödüllerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Daha önce opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve gazeteci Candaş Tolga Işık da adaylığı da ödülü de kabul edemeyeceğini duyurmuştu.
Ertem, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
‘En iyi şarkı, En iyi klip, En iyi kadın şarkıcı’ gibi dallarda aday olduğumu öğrendiğim Altın Kelebek Ödülleri’nden, hem hayat görüşüme, hem yıllardır oluşturmaya ve kollamaya çabaladığım duruşuma oldukça ters yapıda olduğunu bildiğimden Hürriyet Gazetesinin (ve bu tür gerçekliği sisli olan yarışmaların) temsil ettikleri ve etmedikleri sebepleriyle, bir çok müzisyen arkadaşım ve sanatçı ustalarım gibi, ben de çekiliyorum.
Magazin gazetcileri ödül töreninde aldığım ödülü tutuklu gazeteci dostlarıma adamıştım Derin sessizlik yaşanmış ardından bir çok köşe yazarı tarafından eleştirilmiştim. Benim değil, mevzuyla ilgili onların tüm gece ses vermeleri gerekirken ses vereni topa tutmayı tercih etmişlerdi.
Muhtemelen Altın Kelebek’te de ödül alsam, üşenmeyip gitsem, benzer bir tepki ile orada olurdum. Yine sessizlikleriyle aynı mekanda yer alan bir çok meşhur kişinin benimle göz göze gelmekten kaçınmasıyla, ‘Ehe ehe’ diyerek mikrofonu elimden alan sunucunun ‘Başımıza iş aldık’ kaygılı yüzünü görüp içimin kararmasıyla, ‘Bir daha bu kadına ödül verilmesin, konuşmasın şarkısını söylesin’ öfkesinin günlerce üzerime saçılmasıyla performanları ve ürettikleriyle ne müziğe ne sanata gram katkı sağlamayan kişilerin birbirini pohpohlamasının manzarasıyla, içinde yer aldığım Türk müzik sahnesinin içeriğini karartan bir çok ismin ‘Yaptığına devam et’ onayı almasından duyduğum utançla, oradan ayrılacaktım.
Hiiiiiç gerek yok dostlar. Hak edene saygılarımı iletiyor, dinleyicilerime sevgilerimi gönderiyorum.”
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce