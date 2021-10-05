https://tr.sputniknews.com/20211005/hurriyet-altin-kelebekten-ceylan-ertem-de-cekildi-1049526179.html

Hürriyet Altın Kelebek’ten Ceylan Ertem de çekildi

Hürriyet Altın Kelebek’ten Ceylan Ertem de çekildi

Şarkıcı Ceylan Ertem, Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek ödüllerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T05:58+0300

2021-10-05T05:58+0300

2021-10-05T05:57+0300

yaşam

açıklama

altın kelebek ödül töreni

ceylan ertem

twitter

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Daha önce opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve gazeteci Candaş Tolga Işık da adaylığı da ödülü de kabul edemeyeceğini duyurmuştu.Ertem, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “‘En iyi şarkı, En iyi klip, En iyi kadın şarkıcı’ gibi dallarda aday olduğumu öğrendiğim Altın Kelebek Ödülleri’nden, hem hayat görüşüme, hem yıllardır oluşturmaya ve kollamaya çabaladığım duruşuma oldukça ters yapıda olduğunu bildiğimden Hürriyet Gazetesinin (ve bu tür gerçekliği sisli olan yarışmaların) temsil ettikleri ve etmedikleri sebepleriyle, bir çok müzisyen arkadaşım ve sanatçı ustalarım gibi, ben de çekiliyorum.Magazin gazetcileri ödül töreninde aldığım ödülü tutuklu gazeteci dostlarıma adamıştım Derin sessizlik yaşanmış ardından bir çok köşe yazarı tarafından eleştirilmiştim. Benim değil, mevzuyla ilgili onların tüm gece ses vermeleri gerekirken ses vereni topa tutmayı tercih etmişlerdi.Muhtemelen Altın Kelebek’te de ödül alsam, üşenmeyip gitsem, benzer bir tepki ile orada olurdum. Yine sessizlikleriyle aynı mekanda yer alan bir çok meşhur kişinin benimle göz göze gelmekten kaçınmasıyla, ‘Ehe ehe’ diyerek mikrofonu elimden alan sunucunun ‘Başımıza iş aldık’ kaygılı yüzünü görüp içimin kararmasıyla, ‘Bir daha bu kadına ödül verilmesin, konuşmasın şarkısını söylesin’ öfkesinin günlerce üzerime saçılmasıyla performanları ve ürettikleriyle ne müziğe ne sanata gram katkı sağlamayan kişilerin birbirini pohpohlamasının manzarasıyla, içinde yer aldığım Türk müzik sahnesinin içeriğini karartan bir çok ismin ‘Yaptığına devam et’ onayı almasından duyduğum utançla, oradan ayrılacaktım.Hiiiiiç gerek yok dostlar. Hak edene saygılarımı iletiyor, dinleyicilerime sevgilerimi gönderiyorum.”

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