https://tr.sputniknews.com/20211005/ibb-baskani-imamoglu-avcilarda-semt-pazarini-gezdi-bir-koli-yumurta-aldi-1049540474.html

İBB Başkanı İmamoğlu Avcılar'da semt pazarını gezdi, bir koli yumurta aldı

İBB Başkanı İmamoğlu Avcılar'da semt pazarını gezdi, bir koli yumurta aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile Avcılar'da Özel İBB Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T15:11+0300

2021-10-05T15:11+0300

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politika

istanbul

ibb

yumurta

esnaf

pazar

ekrem imamoğlu

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Ekrem İmamoğlu, bugün 198 yatak kapasiteli Özel İBB Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu eşi Dilek İmamoğlu ile ziyaret etti.İmamoğlu, öğrencilerle ve yurt görevlileriyle sohbet etti.Yurt ziyaretinin ardından semt pazarına uğrayan İmamoğlu, pazar esnafıyla sohbet etti. Pazardan alışveriş de yapan Ekrem İmamoğlu, bir koli de yumurta aldı.

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istanbul, ibb, yumurta, esnaf, pazar, ekrem imamoğlu