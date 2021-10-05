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İBB Başkanı İmamoğlu Avcılar'da semt pazarını gezdi, bir koli yumurta aldı
İBB Başkanı İmamoğlu Avcılar'da semt pazarını gezdi, bir koli yumurta aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile Avcılar'da Özel İBB Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T15:11+0300
2021-10-05T15:11+0300
2021-10-05T15:11+0300
politika
istanbul
ibb
yumurta
esnaf
pazar
ekrem imamoğlu
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Ekrem İmamoğlu, bugün 198 yatak kapasiteli Özel İBB Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu eşi Dilek İmamoğlu ile ziyaret etti.İmamoğlu, öğrencilerle ve yurt görevlileriyle sohbet etti.Yurt ziyaretinin ardından semt pazarına uğrayan İmamoğlu, pazar esnafıyla sohbet etti. Pazardan alışveriş de yapan Ekrem İmamoğlu, bir koli de yumurta aldı.
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istanbul, ibb, yumurta, esnaf, pazar, ekrem imamoğlu
İBB Başkanı İmamoğlu Avcılar'da semt pazarını gezdi, bir koli yumurta aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile Avcılar'da Özel İBB Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti, yurdun önünde bulunan pazarı gezdi.
Ekrem İmamoğlu, bugün 198 yatak kapasiteli Özel İBB Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu eşi Dilek İmamoğlu ile ziyaret etti.
İmamoğlu,
öğrencilerle
ve yurt
görevlileriyle
sohbet etti.
Yurt ziyaretinin ardından semt pazarına uğrayan İmamoğlu, pazar esnafıyla sohbet etti. Pazardan alışveriş de yapan Ekrem İmamoğlu, bir koli de
yumurta aldı.