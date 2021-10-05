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Ibrahimovic, Djokovic'i kendine benzetti: 'Kafası benim gibi çalışıyor'
Ibrahimovic, Djokovic'i kendine benzetti: 'Kafası benim gibi çalışıyor'
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen İsveçli yıldız Ibrahimovic, tek erkekler tenisinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T17:29+0300
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spor
novak djokovic
zlatan ibrahimovic
övgü
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Milan'ın internet sitesine röportaj veren 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, babasının Boşnak, annesinin ise Hırvatistan kökenli olduğunu hatırlattı.Ibrahimovic, Djokovic'in sportif başarılarına hayran olduğunu vurguladı.'Bu sezon yaptıkları inanılmazdı'Zlatan Ibrahimovic, bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşamasına rağmen ABD Açık'ta finalde kaybederek sezonun tüm grand slam turnuvalarından zaferle ayrılma şansını son anda kaçıran 34 yaşındaki Djokovic'in performansını değerlendirdi:'Ibrahimovic harika bir savaşçı'Djokovic, daha önce verdiği bir röportajda, İsveçli futbolcu ile iyi arkadaş olduklarını aktararak, "Ibrahimovic harika bir savaşçı. Fenomen bir şampiyon" şeklinde görüş belirtmişti.
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novak djokovic, zlatan ibrahimovic, övgü

Ibrahimovic, Djokovic'i kendine benzetti: 'Kafası benim gibi çalışıyor'

17:29 05.10.2021 (güncellendi: 17:32 05.10.2021)
© AFP 2021Zlatan Ibrahimovic, Novak Djokovic
Zlatan Ibrahimovic, Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AFP 2021
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen İsveçli yıldız Ibrahimovic, tek erkekler tenisinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i kendisine benzeterek övdü.
Milan'ın internet sitesine röportaj veren 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, babasının Boşnak, annesinin ise Hırvatistan kökenli olduğunu hatırlattı.

"Djokovic de benim gibi Balkan kökenli. Bu nedenle karakterlerimiz patlamaya müsait. Kızdığın zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Daha iyi konsantre olup, daha dikkatli davranıyorsun. Novak'ın kafası attığı zaman kortta en iyi performansına ulaştığını biliyoruz. Ben de bu durumun yaşayan bir örneğiyim."

Ibrahimovic, Djokovic'in sportif başarılarına hayran olduğunu vurguladı.
"O, tam anlamıyla bir sporcu. Beyin çalışsa da az tecrübe, onun değerini azaltır. Ama beyin, deneyimle birleştiği zaman ortaya karakter çıkar. Onun kafası benim gibi çalışıyor."
'Bu sezon yaptıkları inanılmazdı'
Zlatan Ibrahimovic, bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşamasına rağmen ABD Açık'ta finalde kaybederek sezonun tüm grand slam turnuvalarından zaferle ayrılma şansını son anda kaçıran 34 yaşındaki Djokovic'in performansını değerlendirdi:
"New York'ta yaşanan o kriz yok mu? Böyle bir hayal kırıklığını hazmetmek, Djokovic için çok zor olmuştur. Bütün yıl kafasını çalıştırarak oynadı ve tüm maçlarını kazandı. Ama son adımda, bir şeyler ters gitti. Ne yazık ki böyle şeyler oluyor. Ama bu sezon yaptıkları inanılmazdı ve o da öyle düşünmeli."

'Ibrahimovic harika bir savaşçı'

Djokovic, daha önce verdiği bir röportajda, İsveçli futbolcu ile iyi arkadaş olduklarını aktararak, "Ibrahimovic harika bir savaşçı. Fenomen bir şampiyon" şeklinde görüş belirtmişti.
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