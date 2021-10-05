İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 23'e yükseldi

Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Isparta'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısı 23'e ulaştı.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Isparta'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.
Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Isparta'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısı 23'e ulaştı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" ifadelerine yer verdi.
Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı ISPARTA’DA da %75’i geçti. Böylece MAVİ il sayımız 23’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!