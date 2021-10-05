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İkitelli'de asitle siyanür karışması nedeniyle 11 işçi zehirlendi
İkitelli'de asitle siyanür karışması nedeniyle 11 işçi zehirlendi
İstanbul İkitelli'de asitle siyanür karışması nedeniyle 11 işçi rahatsızlandı. İşçilerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T02:54+0300
2021-10-05T02:54+0300
2021-10-05T02:54+0300
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istanbul
işçi
ikitelli
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İstanbul İkitelli'de kimyasaldan etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı.İkitelli Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde asitle siyanür karışması nedeniyle 11 işçi rahatsızlandı.İlk müdahalenin ardından 11 işçi ambulansla hastaneye götürüldü.Polis olayla ilgili inceleme başlatırken işçilerin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.
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İkitelli'de asitle siyanür karışması nedeniyle 11 işçi zehirlendi
İstanbul İkitelli'de asitle siyanür karışması nedeniyle 11 işçi rahatsızlandı. İşçilerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
İstanbul İkitelli'de kimyasaldan etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı.
İkitelli Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde asitle siyanür karışması nedeniyle 11 işçi rahatsızlandı.
İlk müdahalenin ardından 11 işçi ambulansla hastaneye götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken işçilerin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.