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https://tr.sputniknews.com/20211005/ingiltere-basbakani-johnson-tedarik-sorununu-cozmek-hukumetin-isi-degil-1049544116.html
İngiltere Başbakanı Johnson: Tedarik sorununu çözmek hükümetin işi değil
İngiltere Başbakanı Johnson: Tedarik sorununu çözmek hükümetin işi değil
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki tedarik sorunun çözmenin hükümetin işi olmadığını savunarak, Noel'de gıda kıtlığını önlemenin iş dünyasının... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T16:42+0300
2021-10-05T16:46+0300
dünya
ingiltere
boris johnson
brexit
liz truss
tedarik
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede son haftalarda devam eden akaryakıt ve tedarik sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.Muhafazakar Parti (Tory) konferasında konuşan Johnson, nakliyat sektörünün başının dertte olduğundan aylardır haberdar olduğunu itiraf ederek, bunun Noel sezonunda da devam edebileceğini söyledi.Arzı artırmak için daha fazla acil durum vizesi verilip verilmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Johnson, sektöre işaret ederek, "İleriye dönük çalışmak esas itibarıyla onlara kalmış" dedi.Johnson, "Nihayetinde kendi tedarik zinciri sorunlarının en iyi çözecek olanlar bu işletmeler, bu endüstrilerdir. Hükümet müdahale edip tedarik zincirinin her bir parçasını ileriye dönük olarak çalışması için düzeltemez" ifadelerini kullandı.Öte yandan iş gücü eksikliği nedeniyle 120 bin domuzun itlaf edilebileceği açıklamarını değerlendiren İngiltere Başbakanı, "Bunu size söylemekten nefret ediyorum ama korkarım, gıda işleme endüstrimizde çok sayıda hayvanın öldürülmesini de mevcut" yorumunu yaptı.'Ayarlama dönemi'Bununla birlikte mevcut krizi, Brexit seçmenlerinin istediği 'daha yüksek ücretleri sağlayacak bir ayarlama dönemi' olarak nitelendiren Johnson, şöyle devam etti:"İnsanlar 2016 ve 2019'da değişime; düşük ücretlere, düşük beceriye ve kronik düşük üretkenliğe dayanan bozuk bir Birleşik Krallık ekonomisi modelinin sonunun gelmesi için oy verdiler; ve bundan uzaklaşıyoruz."'Başbakanın sorumlu olduğuna inanmıyorum'Dışişleri Bakanı Liz Truss ise mesajı yineleyerek, insanlar Noel'de istediklerini alamasalar bile başbakanın suçlamaları üstlenmemesi gerektiğini dile getirdi.Truss, "Komuta ve kontrol ekonomisine inanmıyorum, bu sebeple dükkânlarda olanlardan başbakanın sorumlu olduğuna da inanmıyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210928/ingiltere-yakit-tedariki-sorununu-cozmek-icin-askerleri-hazir-durumda-bekletecek-1049302749.html
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ingiltere, boris johnson, brexit, liz truss, tedarik

İngiltere Başbakanı Johnson: Tedarik sorununu çözmek hükümetin işi değil

16:42 05.10.2021 (güncellendi: 16:46 05.10.2021)
© REUTERS / Phil Nobleİngiltere Başbakanı Boris Johnson
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / Phil Noble
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki tedarik sorunun çözmenin hükümetin işi olmadığını savunarak, Noel'de gıda kıtlığını önlemenin iş dünyasının sorumluluğunda olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede son haftalarda devam eden akaryakıt ve tedarik sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Muhafazakar Parti (Tory) konferasında konuşan Johnson, nakliyat sektörünün başının dertte olduğundan aylardır haberdar olduğunu itiraf ederek, bunun Noel sezonunda da devam edebileceğini söyledi.
Arzı artırmak için daha fazla acil durum vizesi verilip verilmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Johnson, sektöre işaret ederek, "İleriye dönük çalışmak esas itibarıyla onlara kalmış" dedi.
Johnson, "Nihayetinde kendi tedarik zinciri sorunlarının en iyi çözecek olanlar bu işletmeler, bu endüstrilerdir. Hükümet müdahale edip tedarik zincirinin her bir parçasını ileriye dönük olarak çalışması için düzeltemez" ifadelerini kullandı.
Öte yandan iş gücü eksikliği nedeniyle 120 bin domuzun itlaf edilebileceği açıklamarını değerlendiren İngiltere Başbakanı, "Bunu size söylemekten nefret ediyorum ama korkarım, gıda işleme endüstrimizde çok sayıda hayvanın öldürülmesini de mevcut" yorumunu yaptı.

'Ayarlama dönemi'

Bununla birlikte mevcut krizi, Brexit seçmenlerinin istediği 'daha yüksek ücretleri sağlayacak bir ayarlama dönemi' olarak nitelendiren Johnson, şöyle devam etti:
"İnsanlar 2016 ve 2019'da değişime; düşük ücretlere, düşük beceriye ve kronik düşük üretkenliğe dayanan bozuk bir Birleşik Krallık ekonomisi modelinin sonunun gelmesi için oy verdiler; ve bundan uzaklaşıyoruz."

'Başbakanın sorumlu olduğuna inanmıyorum'

Dışişleri Bakanı Liz Truss ise mesajı yineleyerek, insanlar Noel'de istediklerini alamasalar bile başbakanın suçlamaları üstlenmemesi gerektiğini dile getirdi.
Truss, "Komuta ve kontrol ekonomisine inanmıyorum, bu sebeple dükkânlarda olanlardan başbakanın sorumlu olduğuna da inanmıyorum" diye konuştu.
İngiltere - benzin krizi - araç kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
DÜNYA
İngiltere, yakıt tedariki sorununu çözmek için askerleri hazır durumda bekletecek
28 Eylül, 04:59
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