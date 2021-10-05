https://tr.sputniknews.com/20211005/interpol-suriyeyi-yeniden-uyelige-kabul-etti-1049532581.html

Interpol, Suriye'yi yeniden üyeliğe kabul etti

Interpol, Suriye'yi yeniden üyeliğe kabul etti

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (Interpol), Suriye'yi yeniden üyeliğe kabul ettiği bildirildi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T12:15+0300

2021-10-05T12:15+0300

2021-10-05T12:15+0300

dünya

suriye

polis

interpol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102693/44/1026934401_0:168:3500:2137_1920x0_80_0_0_c5c8978000a594b7677f9ac58bc7f57d.jpg

Suriye Kriminal Güvenlik Dairesi Başkanı Hüseyin Cuma, Interpol Genel Sekreterliği Yürütme Komitesi'nin teşkilat meseleleriyle ilgili olarak Suriye'ye yönelik yasağını kaldırdığını ve Şam ofisine tüm yetkilerini iade ettiğini açıkladı.Cuma, Şam'daki ofisin yeniden hizmete girmesini beklediklerini belirtti.Öte yandan Uluslararası Interpol Genel Sekreterliği'nden bir heyetin, teşkilatın eski Terörle Mücadele Bürosu Direktörü ve bir grup eğitmen ile birlikte önümüzdeki ay Şam'ı ziyaret edeceğini duyuran Cuma, ziyaretin, Interpol'un en yeni yazılımına yönelik bir çalıştayı da içereceğini belirtti.Cuma, Şam'ın yeniden üyelikle birlikte, uluslararası parmak izi veri tabanına olan erişimi sayesinde araç kaçakçılığıyla mücadele için göçmenlik, pasaport, gümrük ve sınır geçişleri gibi bilgileri diğer devlet kurumlarına iletebileceğini kaydetti.Bununla birliktegelişme, özellikle Interpol Genel Sekreterliği ile Şam arasındaki iletişim ve hizmetleri büyük ölçüde kolaylaştıracak.Uluslararası suçlarla mücadele eden Interpol, dünyanın en büyük polis teşkilatı olarak 194 üye ülkesi bulunuyor.Interpol, üye ülkelerine veri tabanına ve iletişim ağına erişim izni veriyor.

https://tr.sputniknews.com/20211004/suriye-cumhurbaskani-esad-ile-urdun-kralindan-krizin-baslangicindan-bu-yana-ilk-telefon-gorusmesi-1049502421.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suriye, polis, interpol