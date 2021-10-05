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Interpol, Suriye'yi yeniden üyeliğe kabul etti
Interpol, Suriye'yi yeniden üyeliğe kabul etti
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (Interpol), Suriye'yi yeniden üyeliğe kabul ettiği bildirildi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T12:15+0300
2021-10-05T12:15+0300
dünya
suriye
polis
interpol
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Suriye Kriminal Güvenlik Dairesi Başkanı Hüseyin Cuma, Interpol Genel Sekreterliği Yürütme Komitesi'nin teşkilat meseleleriyle ilgili olarak Suriye'ye yönelik yasağını kaldırdığını ve Şam ofisine tüm yetkilerini iade ettiğini açıkladı.Cuma, Şam'daki ofisin yeniden hizmete girmesini beklediklerini belirtti.Öte yandan Uluslararası Interpol Genel Sekreterliği'nden bir heyetin, teşkilatın eski Terörle Mücadele Bürosu Direktörü ve bir grup eğitmen ile birlikte önümüzdeki ay Şam'ı ziyaret edeceğini duyuran Cuma, ziyaretin, Interpol'un en yeni yazılımına yönelik bir çalıştayı da içereceğini belirtti.Cuma, Şam'ın yeniden üyelikle birlikte, uluslararası parmak izi veri tabanına olan erişimi sayesinde araç kaçakçılığıyla mücadele için göçmenlik, pasaport, gümrük ve sınır geçişleri gibi bilgileri diğer devlet kurumlarına iletebileceğini kaydetti.Bununla birliktegelişme, özellikle Interpol Genel Sekreterliği ile Şam arasındaki iletişim ve hizmetleri büyük ölçüde kolaylaştıracak.Uluslararası suçlarla mücadele eden Interpol, dünyanın en büyük polis teşkilatı olarak 194 üye ülkesi bulunuyor.Interpol, üye ülkelerine veri tabanına ve iletişim ağına erişim izni veriyor.
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suriye, polis, interpol

Interpol, Suriye'yi yeniden üyeliğe kabul etti

12:15 05.10.2021
© REUTERS / Edgar SuInterpol
Interpol - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / Edgar Su
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Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (Interpol), Suriye'yi yeniden üyeliğe kabul ettiği bildirildi.
Suriye Kriminal Güvenlik Dairesi Başkanı Hüseyin Cuma, Interpol Genel Sekreterliği Yürütme Komitesi'nin teşkilat meseleleriyle ilgili olarak Suriye'ye yönelik yasağını kaldırdığını ve Şam ofisine tüm yetkilerini iade ettiğini açıkladı.
Cuma, Şam'daki ofisin yeniden hizmete girmesini beklediklerini belirtti.
Öte yandan Uluslararası Interpol Genel Sekreterliği'nden bir heyetin, teşkilatın eski Terörle Mücadele Bürosu Direktörü ve bir grup eğitmen ile birlikte önümüzdeki ay Şam'ı ziyaret edeceğini duyuran Cuma, ziyaretin, Interpol'un en yeni yazılımına yönelik bir çalıştayı da içereceğini belirtti.
Cuma, Şam'ın yeniden üyelikle birlikte, uluslararası parmak izi veri tabanına olan erişimi sayesinde araç kaçakçılığıyla mücadele için göçmenlik, pasaport, gümrük ve sınır geçişleri gibi bilgileri diğer devlet kurumlarına iletebileceğini kaydetti.
Bununla birliktegelişme, özellikle Interpol Genel Sekreterliği ile Şam arasındaki iletişim ve hizmetleri büyük ölçüde kolaylaştıracak.
Uluslararası suçlarla mücadele eden Interpol, dünyanın en büyük polis teşkilatı olarak 194 üye ülkesi bulunuyor.
Interpol, üye ülkelerine veri tabanına ve iletişim ağına erişim izni veriyor.
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