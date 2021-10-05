https://tr.sputniknews.com/20211005/iskoc-cift-atv-ile-yuvarlandigi-25-metrelik-ucurumdan-kurtarildi-1049555082.html

İskoç turistler ATV ile yuvarlandığı 25 metrelik uçurumdan kurtarıldı

İskoç turistler ATV ile yuvarlandığı 25 metrelik uçurumdan kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ATV aracı ile 25 metrelik uçuruma yuvarlanan İskoçyalı çift polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hafif... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T22:59+0300

2021-10-05T22:59+0300

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türkiye

turist

muğla

iskoçya

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Marmaris- Datça karayolu 13'üncü kilometresindeki Seyir Tepesi Mevkii'nde İskoçyalı Ross Alexander Chalmers, arkasında eşi Leanne Chalmers ile kiraladıklar ATV ile gezmeye çıktı. Fotoğraf çekmek ve manzara izlemek için Seyir Tepesi'ne gelen çift, uçuruma fazla yaklaşınca hakimiyetini kaybederek ATV ile birlikte 25 metrelik şarampole yuvarlandı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.İtfaiye ekipleri sarkıttığı halat ile aşağıya sağlık personeliyle birlikte indi. Sağlık ekipleri kask taktıkları belirtilen Chalmers çiftini yaptıkları ilk müdahalenin ardından itfaiye personeliyle birlikte sedyeye koyarak karayoluna çıkardı.Ambulansla Marmaris ilçe Devlet Hastanesi'ne getirilen İskoç çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, yapılan tedavinin ardından da taburcu edildiği ve kaldıkları otele geri döndükleri belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210708/-abdli-turist-fotograf-cekerken-dustu-kayaliklar-arasinda-sikisti-1044920620.html

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