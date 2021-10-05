https://tr.sputniknews.com/20211005/istanbul-barajlarinda-8-ay-sonra-ilk-doluluk-yuzde-50nin-altinda-1049555667.html

İstanbul barajlarında 8 ay sonra ilk: Doluluk yüzde 50'nin altında

İstanbul barajlarında 8 ay sonra ilk: Doluluk yüzde 50'nin altında

İstanbul’da sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına inerek son... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T23:16+0300

2021-10-05T23:16+0300

2021-10-05T23:16+0300

türkiye

istanbul

baraj

su

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İstanbul’da Sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50’nin altına inerek 8 ayın en düşük seviyesine düştü. Öte yandan doluluk oranı azalan Elmalı Barajı havadan görüntülendi.İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre yüzde 49 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranları ise şu şekilde:

türkiye

istanbul

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2021

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istanbul, baraj, su