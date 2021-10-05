https://tr.sputniknews.com/20211005/istanbulda-cikan-yanginda-art-arda-patlamalar-yasandi-1049526333.html

İstanbul'da çıkan yangında art arda patlamalar yaşandı

İstanbul'da çıkan yangında art arda patlamalar yaşandı

İstanbul Ümraniye'de iş yeri olarak kullanılan 2 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, mahalle sakinleri peş peşe... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T06:04+0300

2021-10-05T06:04+0300

2021-10-05T06:03+0300

yaşam

türkiye

yangın

ümraniye

patlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049526308_10:0:1580:883_1920x0_80_0_0_8902c8f5bf47c082f07bf859d1b9c0bf.png

Yangın saat 21.00 sıralarında İstanbul Ümraniye'de bulunan 2 katlı iş yerinde meydana geldi. Alt katı marangozhane, üst katı ise film şirketlerine kiralanan kimyasal malzemelerin bulunduğu depo olarak kullanılan binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının şiddetlenmesiyle binada art arda patlamalar meydana geldi. Yangın nedeniyle hasar meydana gelen bitişik binanın ikinci katının bir kısmı çöktü. Binadan dökülen parçalar ise park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Sahibi, zarar gören aracı için gözyaşı göktü.Patlamaları duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kimi mahalle sakini sinir krizi geçirdi. Yangın sırasında içeride olan bir kişi ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.'Patlama sesiyle irkildik'Hasar gören bitişik binada oturan bir kişi, "Oturuyorduk, televizyon izliyorduk. Bir anda patlama sesiyle irkildik. Balkon çöktü bizim. Kaçmaya çalışırken alevler çıktığı için kaçamadık, merdivenler çöktüğü için. Daha sonra yan camlara yöneldik, sağ olsunlar komşular bizi çıkardı. Yaşlı teyzemiz var yan tarafta onu çıkardık. Yangına müdahale etmeye çalıştık ama patlamalardan dolayı yaklaşamadık. 5-10 dakika sonra da itfaiye geldi, müdahale etti. Burası bir iş yeri sanırım filmcilerin malzemeleri var içeride. İçeride ısıtıcı mı açık bırakıldı bir şey oldu. Başka bir madde mi vardı belli değil. İtfaiye ekiplerinin araştırmaları sonucu çıkacak ortaya" dedi.

ümraniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, yangın, ümraniye, patlama