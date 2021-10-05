İstanbul'da toplu taşıma yarın ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" ifadelerini kullandı.İmamoğlu ayrıca İstanbulluları Gülhane Parkı'nda yapılacak kutlama etkinliklerine davet etti.
İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu ayrıca İstanbulluları Gülhane Parkı'nda yapılacak kutlama etkinliklerine davet etti.
İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.