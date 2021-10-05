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https://tr.sputniknews.com/20211005/isvecli-yonetmen-onu-1984te-kurtaran-sovyet-denizcileri-ariyor-1049525465.html
İsveçli yönetmen, kendisini 1984 yılında kurtaran Sovyet denizcileri arıyor
İsveçli yönetmen, kendisini 1984 yılında kurtaran Sovyet denizcileri arıyor
İsveçli yönetmen Helena af Klercker, arkadaşı Charlotte Oberg ile birlikte 1984’te Aland Denizi’nde Sovyet denizciler tarafından nasıl kurtarıldıklarını... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T04:34+0300
2021-10-05T04:35+0300
dünya
isveç
rus
yönetmen
denizci
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Helena af Klercker, düzenlediği basın toplantısında, henüz 19 yaşındayken 1984 yılında arkadaşıyla birlikte kayıkla Vedde Adası’na giderken akımın onları açık denize sürüklediğini belirterek, “Kayığı aldığımızı kimse bilmiyordu. Denizde 48 saat geçirdik ve resmen donduk. Kayık alabora olur da boğuluruz diye çok korkuyorduk” dedi.İki gün sonra Murmansk Deniz Nakliye Servisi’ne ait ‘Dağıstan’ kuru yük gemisi mürettebatı tarafından kurtarıldıklarını anlatan İsveçli yönetmen, Rus denizcilerin onları ısıtıp birkaç saat sonra İsveçli kurtarıcılara teslim ettiğini söyledi.Klercker, “Bu psikolojik bir travma yarattı ve başlarda bunu kimselerle paylaşmak istemedim, ama sonra senaryo üzerinde çalışmaya ve ‘Dağıstan’ denizcilerini aramaya başladım” ifadesini kullandı.Murmansk Deniz Nakliye Servisi Müzesi’nin yardımıyla 2013’te, geminin kaptanı Vyaçeslav Muzmenkov’u bulup Stockholm’e davet ettiğini söyleyen yönetmen, diğer denizcileri de bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
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isveç, rus, yönetmen, denizci

İsveçli yönetmen, kendisini 1984 yılında kurtaran Sovyet denizcileri arıyor

04:34 05.10.2021 (güncellendi: 04:35 05.10.2021)
Telnyaşka
Telnyaşka - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
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İsveçli yönetmen Helena af Klercker, arkadaşı Charlotte Oberg ile birlikte 1984’te Aland Denizi’nde Sovyet denizciler tarafından nasıl kurtarıldıklarını anlatan bir belgesel üzerinde çalışıyor. Klercker ve Oberg, onları kurtaran denizcileri arıyor.
Helena af Klercker, düzenlediği basın toplantısında, henüz 19 yaşındayken 1984 yılında arkadaşıyla birlikte kayıkla Vedde Adası’na giderken akımın onları açık denize sürüklediğini belirterek, “Kayığı aldığımızı kimse bilmiyordu. Denizde 48 saat geçirdik ve resmen donduk. Kayık alabora olur da boğuluruz diye çok korkuyorduk” dedi.
İki gün sonra Murmansk Deniz Nakliye Servisi’ne ait ‘Dağıstan’ kuru yük gemisi mürettebatı tarafından kurtarıldıklarını anlatan İsveçli yönetmen, Rus denizcilerin onları ısıtıp birkaç saat sonra İsveçli kurtarıcılara teslim ettiğini söyledi.
Klercker, “Bu psikolojik bir travma yarattı ve başlarda bunu kimselerle paylaşmak istemedim, ama sonra senaryo üzerinde çalışmaya ve ‘Dağıstan’ denizcilerini aramaya başladım” ifadesini kullandı.
Murmansk Deniz Nakliye Servisi Müzesi’nin yardımıyla 2013’te, geminin kaptanı Vyaçeslav Muzmenkov’u bulup Stockholm’e davet ettiğini söyleyen yönetmen, diğer denizcileri de bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
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