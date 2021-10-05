https://tr.sputniknews.com/20211005/italyada-kismi-yerel-secimleri-merkez-sol-kazandi-romada-ilk-kadin-belediye-baskani-da-tutunamadi-1049537030.html

İtalya'da kısmi yerel seçimleri merkez sol kazandı, Roma'da ilk kadın belediye başkanı da tutunamadı

İtalya'da kısmi yerel seçimleri merkez sol kazandı, Roma'da ilk kadın belediye başkanı da tutunamadı

İşi bitmiş gözüyle bakılan İtalyan merkez solunun dirildiği kısmi yerel seçimler, popülist 5 Yıldız ve sağ ittifaka hayal kırıklığı yaşattı. 5 Yıldız'dan, ilk... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T13:47+0300

2021-10-05T13:47+0300

2021-10-05T14:36+0300

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İtalya'da aralarında başkent Roma, Milano, Napoli, Torino, Bolonya'nın da olduğu 1192 yerleşim yerinde düzenlenen kısmi yerel seçimlerin ilk turunda büyük kentlerde merkez sol kazanırken, Roma, ilk kadın belediye başkanına kapıyı gösterdi.Başkentte neo faşist aday birinci çıktıRoma'daki sandıklardan neo faşist hareketin parçası olan milliyetçi-muhafazakar-AB karşıtı İtalya'nın Kardeşleri'nden Enrico Michetti yüzde 30.5 oyla birinci, merkez solcu Demokratik Parti'nin eski Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri yüzde 27 oyla ikinci çıktı. Resmi sonuçlar da aynı yönde olursa, ikinci turda bu iki aday yarışacak.2016'da popülist 5 Yıldız Hareketi'nden Roma'nın ilk kadın belediye başkanı seçilerek sürpriz yapan Virginia Raggi ile bağımsız merkez aday Carlo Calenda yüzde 19'ar oyda kaldı.Michetti'nin arkasında aşırı sağcı Matteo Salvini'nin League'i, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin merkez sağcı yeni Forza Italia'sının İtalya'nın Kardeşleri ile birlikte oluşturduğu sağ ittifakın desteği var.Roma'da ikinci turu merkez solun alması bekleniyorAncak Roma'daki ikinci turda merkez solcu Gualtieri'nin Raggi ve Calenda'ya giden oyları safına çekerek aşırı sağcı Michetti'yi yenmesi öngörülüyor.Fakat Raggi'nin değişim vaadiyle göreve geldiğinde işlemeyen belediye hizmetleri, devasa yolsuzluk ve 13 milyar euroluk borç yüküyle karşılaşması örneğindeki gibi, halefini muazzam sorunlar bekliyor. Raggi'nin artı ve eksi puanlarıRoma'da mafyayla mücadelesi, bazı yolları onarması, borçları dizginlemesiyle artı puan toplasa da çöplerin sokaklarda yığılması, eskiyen otobüslerin kendiliğinden patlaması, metro istasyonlarının aylarca kapalı kalmasıyla gözden düşen ilk kadın belediye başkanı, parklardaki aşırı büyümüş otların üstesinden gelmek için koyun ve diğer hayvanları kullanmayı önermesiyle alay konusu edilmişti. Son darbeyi yaban dozu tartışması vurduBardağı taşıran damla ise İtalya başkentinin sokaklarında kol gezen yaban domuzları oldu. Sokaklarda maaile dolaşan yaban domuzları görüntülerinin 'ikinci dönem seçilmek için yürüttüğü kampanyayı baltalamak amacıyla kullanıldığından' şikayet eden Raggi, 'devasa ve kontrolsüz yaban domuzlarının varlığıyla mücadele etmek için yetkililerin kasten yeterince çaba göstermediğini' öne sürerek Lazio bölge yönetimine dava açtı.Merkez solun ilk tur zaferleriBüyük şehirlerde öngörülenden de fazla oy toplayan merkez solun adayları Milano, Napoli ve Bolonya'da ilk turda kazanmak için gereken yüzde 50 oy barajını geçti. Dolayısıyla genel manzara aşırı sağ-sağ kanat için hayal kırıklığı oluşturdu. 5 yıl önce Roma ve Torino belediye başkanlıklarını kazanarak 2018 genel seçimlerinden yüzde 33 oyla birinci parti çıkmasının taşlarını döşemiş 5 Yıldız'ın da her iki büyük kenti kaybetme yoluna girmesiyle düşüşe geçtiği teyit edilmiş oldu. 'Merkez sağ için çantada keklik olmadığını gösterdi'Sonuçların Başbakan Mario Draghi'nin ulusal birlik hükümetinin istikrarına etkide bulunması beklenmiyor.Roma'nın LUISS Üniversitesi'nin siyasi bilimler profesörü Giovanni Orsina, "Sonuçlar, merkez sağın ulusal seçimleri kesinlikle kazanacağına dair son iki yıldır hakim olan görüşün yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20181210/romada-ikinci-noel-agaci-vakasi-1036558597.html

https://tr.sputniknews.com/20170831/italya-mafya-siginmacilar-1029943698.html

https://tr.sputniknews.com/20190114/ask-cesmesi-dilek-parasi-kavgasi-1037084032.html

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