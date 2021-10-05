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İzmir’de okulda gıda zehirlenme şüphesi: 34 öğrenci tedavi altına alındı
İzmir’de okulda gıda zehirlenme şüphesi: 34 öğrenci tedavi altına alındı
İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir ortaokuldaki 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanede tedavi altına alındı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T22:26+0300
2021-10-05T22:26+0300
türkiye
izmir
öğrenci
gıda zehirlenmesi
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Edinilen bilgiye göre, Yıldız Mahallesi’nde bulunan Sevgi Ferit Akın Ortaokulu’nda öğrenim gören 34 öğrenci akşam saatlerinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşadı. Bunun üzerine okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan öğrenciler Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hatalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Öte yandan, gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından yetkililer tarafından okul kantininde inceleme başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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izmir, öğrenci, gıda zehirlenmesi

İzmir’de okulda gıda zehirlenme şüphesi: 34 öğrenci tedavi altına alındı

22:26 05.10.2021
© İHASeyrantepe'de silahla yaralama
Seyrantepe'de silahla yaralama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© İHA
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İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir ortaokuldaki 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yıldız Mahallesi’nde bulunan Sevgi Ferit Akın Ortaokulu’nda öğrenim gören 34 öğrenci akşam saatlerinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşadı. Bunun üzerine okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslara alınan öğrenciler Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hatalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan, gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından yetkililer tarafından okul kantininde inceleme başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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