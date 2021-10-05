Joe Biden’dan ABD için temerrüt uyarısı

Joe Biden, .borç limitinin yükseltilmesi konusuna ilişkin Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ABD’nin temerrüde düşmeyeceğini garanti edemeyeceğini belirterek, “Bu, (Senato’da Cumhuriyetçi azınlığın lideri) Mitch McConnell’e bağlı” dedi.Biden, “Üzücü olaylar nedeniyle sonucun istendiği gibi olacağına inanmıyorum. Yapabilseydim bunu garanti ederdim” diye ekledi.ABD lideri, Cumhuriyetçileri borç limitinin yükseltilmesine engel olmamaya çağırdı.ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için 'olağanüstü önlemler' almaya başlamıştı.Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongreye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongrenin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.
Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için 'olağanüstü önlemler' almaya başlamıştı.
Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongreye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongrenin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.