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https://tr.sputniknews.com/20211005/justin-bieber-kenevir-sektorune-girdi--1049543979.html
Justin Bieber kenevir sektörüne girdi
Justin Bieber kenevir sektörüne girdi
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, kenevir pazarına girdiğini duyurdu. Bieber'in markasının ismi ise son albümündeki popüler şarkısıyla aynı: 'Peaches'. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T16:42+0300
2021-10-05T16:42+0300
yaşam
justin bieber
esrar
kenevir
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Bloomberg'in haberine göre 27 yaşındaki şarkıcı, ABD'li kenevir şirketi Palms ile ortaklık kurarak Peaches (Şeftaliler) adını verdiği ürününü piyasaya sunacak. Palms, Nevada ve Kaliforniya'da 32 dolardan, içerisinde 7 adet sarılı kenevir bulunan kutu ürünleriyle biliniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bieber, "Ben Palms hayranıyım. Esrarı ulaşılabilir hale getirerek kenevire ilişkin yaftalamaları yok ediyorlar. Keneviri mental sağlığı için kullanan birçok kişi var" dedi. Palmas CEO'su Noah Annes ise "Her ikimiz de Palms'ın esrarı ulaşılabilir ve yaygın hale getirme misyonuyla uyumluyuz" açıklaması yaptı. Ayrıca, Peaches'dan elde edilen gelirlerin bir kısmının ise esrarın ilaç olarak kullanılmasını savunan Veterans Walk and Talk isimli yardım kuruluşuna bağışlanacağı belirtildi.Şarkıcının markasının ismi olan 'Peaches' ise, son albümündeki şarkıyla aynı adı taşıyor. Billboard Hot 100 yüz listesine bir numaradan giriş yapan şarkıda "Şeftalilerimi Georgia'dan aldım, otumu da Kaliforniya'dan alıyorum" ifadeleri yer alıyor. Bieber daha önce YouTube'da yayınlanan bir röportajında çocuk yaşta elde ettiği şöhretin ardından 12-13 yaşlarında esrar içmeye başladığını ve bağımlı hale geldiğini belirtmişti. Kenevir piyasasına giren ünlüler arasında country müzik sanatçısı Willie Nelson ve ABD'li ünlü rapçi Jay-Z de yer alıyor. ABD'nin yaklaşık üçte birinde kenevir kullanımı yasalken, Kaliforniya'da da bu maddelerin kullanımı 21 yaş ve üstündeki kişiler için legal.
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justin bieber, esrar, kenevir

Justin Bieber kenevir sektörüne girdi

16:42 05.10.2021
© AP Photo / Invision/Jordan StraussForbes, 2017’nin en çok kazanan müzisyenlerini açıkladı
Forbes, 2017’nin en çok kazanan müzisyenlerini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, kenevir pazarına girdiğini duyurdu. Bieber'in markasının ismi ise son albümündeki popüler şarkısıyla aynı: 'Peaches'.
Bloomberg'in haberine göre 27 yaşındaki şarkıcı, ABD'li kenevir şirketi Palms ile ortaklık kurarak Peaches (Şeftaliler) adını verdiği ürününü piyasaya sunacak.
Palms, Nevada ve Kaliforniya'da 32 dolardan, içerisinde 7 adet sarılı kenevir bulunan kutu ürünleriyle biliniyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bieber, "Ben Palms hayranıyım. Esrarı ulaşılabilir hale getirerek kenevire ilişkin yaftalamaları yok ediyorlar. Keneviri mental sağlığı için kullanan birçok kişi var" dedi.
Palmas CEO'su Noah Annes ise "Her ikimiz de Palms'ın esrarı ulaşılabilir ve yaygın hale getirme misyonuyla uyumluyuz" açıklaması yaptı.
Ayrıca, Peaches'dan elde edilen gelirlerin bir kısmının ise esrarın ilaç olarak kullanılmasını savunan Veterans Walk and Talk isimli yardım kuruluşuna bağışlanacağı belirtildi.
Şarkıcının markasının ismi olan 'Peaches' ise, son albümündeki şarkıyla aynı adı taşıyor. Billboard Hot 100 yüz listesine bir numaradan giriş yapan şarkıda "Şeftalilerimi Georgia'dan aldım, otumu da Kaliforniya'dan alıyorum" ifadeleri yer alıyor.
Bieber daha önce YouTube'da yayınlanan bir röportajında çocuk yaşta elde ettiği şöhretin ardından 12-13 yaşlarında esrar içmeye başladığını ve bağımlı hale geldiğini belirtmişti.
Kenevir piyasasına giren ünlüler arasında country müzik sanatçısı Willie Nelson ve ABD'li ünlü rapçi Jay-Z de yer alıyor.
ABD'nin yaklaşık üçte birinde kenevir kullanımı yasalken, Kaliforniya'da da bu maddelerin kullanımı 21 yaş ve üstündeki kişiler için legal.
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