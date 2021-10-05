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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211005/kabildeki-camiye-bombali-saldiriyi-isid-ustlendi-1049525578.html
Kabil’de camiye düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi
Kabil’de camiye düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi
Afganistan’ın başkenti Kabil’de, dün bir camiye düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T04:50+0300
2021-10-05T04:51+0300
taliban kontrolünde afganistan
işid
kabil
bombalı saldırı
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Reuters’in aktardığına göre ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın Sözcüsü'nün geçen hafta ölen annesi için toplanılan başkent Kabil'deki camiye düzenlenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi.Saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralanmıştı. Afganistan’ın geçici hükümeti, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti
kabil
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işid, kabil, bombalı saldırı

Kabil’de camiye düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi

04:50 05.10.2021 (güncellendi: 04:51 05.10.2021)
© REUTERS / JORGE SILVAAfganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii
Afganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / JORGE SILVA
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de, dün bir camiye düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi.
Reuters’in aktardığına göre ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın Sözcüsü'nün geçen hafta ölen annesi için toplanılan başkent Kabil'deki camiye düzenlenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi.
Saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralanmıştı. Afganistan’ın geçici hükümeti, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti
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