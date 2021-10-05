Kabil’de camiye düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi

Reuters’in aktardığına göre ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın Sözcüsü'nün geçen hafta ölen annesi için toplanılan başkent Kabil'deki camiye düzenlenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi.Saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralanmıştı. Afganistan’ın geçici hükümeti, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti
Afganistan’ın başkenti Kabil’de, dün bir camiye düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi.
Reuters’in aktardığına göre ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın Sözcüsü'nün geçen hafta ölen annesi için toplanılan başkent Kabil'deki camiye düzenlenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi.