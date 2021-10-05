https://tr.sputniknews.com/20211005/kabildeki-camiye-bombali-saldiriyi-isid-ustlendi-1049525578.html

Kabil’de camiye düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi

Kabil’de camiye düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, dün bir camiye düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T04:50+0300

2021-10-05T04:50+0300

2021-10-05T04:51+0300

taliban kontrolünde afganistan

işid

kabil

bombalı saldırı

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Reuters’in aktardığına göre ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın Sözcüsü'nün geçen hafta ölen annesi için toplanılan başkent Kabil'deki camiye düzenlenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi.Saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralanmıştı. Afganistan’ın geçici hükümeti, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti

kabil

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işid, kabil, bombalı saldırı