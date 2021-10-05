https://tr.sputniknews.com/20211005/kartalda-simit-satmasi-engellenen-kisi-verici-kulesine-cikti-1049551061.html

Kartal'da simit satması engellenen kişi, verici kulesine çıktı

Kartal'da simit satması engellenen kişi, verici kulesine çıktı

Kartal’da simit satan seyyar satıcı, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin bahçesinde simit satışını engellemek isteyen güvenlik görevlileri ile tartıştı... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

istanbul

kartal

kule

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Kuleye çıkan kişi, itfaiyenin çabasıyla ikna edildi.İHA'nın haberine göre, olay anına şahit olan Şamil Doğan, "Arkadaşın, hastanenin önünde simit satmasını engellediler. Biraz da hırpaladılar. Hırpalayınca o da kendini direkt vericiye doğru çıktı. Biraz sıkıntısı var" dedi.Öte yandan, olayı görüntülemek isteyen basın mensupları ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

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2021

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istanbul, kartal, kule