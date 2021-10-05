https://tr.sputniknews.com/20211005/kilicdaroglu-allah-inandirsin-o-binayi-ogrenci-yurt-yapacagiz-merkez-bankasi-ankarada-kalacak-1049538723.html

Kılıçdaroğlu: Allah inandırsın o binayı öğrenci yurt yapacağız, Merkez Bankası Ankara'da kalacak

Kılıçdaroğlu: Allah inandırsın o binayı öğrenci yurt yapacağız, Merkez Bankası Ankara'da kalacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İstanbul’da 72 katlı bina yapmışlar, sözde finans merkezi yapacaklar. Allah inandırsın o binayı öğrenci yurdu yapacağız... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T14:26+0300

2021-10-05T14:26+0300

2021-10-05T14:26+0300

politika

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048355142_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_454a93b4f088d93d7b51b53266865ab6.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Yeni bir yasama dönemine başlıyoruz. Öncelikle hayırlı olmasını dileriz. Parlamentonun Milli Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği çabayı göstermesini isteriz. TBMM'de görev alan milletvekillerinin birilerinin değil milletin vekili olmasını isteriz. Milletvekilleri iradesini saraya veya belli bir kişiye teslim etmişse onlardan milletin vekili olamaz. Milletvekili milletin vekili olmalı, ahlaklı olmalı, TBMM'de ihale takipçisi milletvekili olamamalı, adamına göre karar veren milletvekili olmamalı. İnşallah iktidar olacağız. İlk çıkartacağımız kanun siyasi ahlak kanunu. Bu parlamentoda ahlak olmazsa olmazımızdır. Düşüncelerinden inancından kimliğinden ötürü hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız, halkın partisi olacağız.'En özgür şekilde bizi eleştireceksiniz'Zaman zaman soruyorlar acaba CHP iktidar olduğunda elde ettiğimiz kazanımlar ellerimizden alınır mı diye. Hiçbir kazanım ellerinizden alınmadığı gibi yeni kazanımlara sahip olacaksınız iktidarımızda. İnşallah iktidar olacağız göreceksiniz en özgür şekilde bizi eleştireceksiniz. Sabahın köründe polis gelip kapınızı vurmayacak, neden eleştirdin diye. Biz ders çıkaracağız çünkü her eleştirinin kendine göre haklı bir yanı olabilir. Ülkeyi yönetmeye talipseniz her eleştiriye kulak kabartmak durumundasınız. Siyasetçinin alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Yeni haklara yeni özgürlükler3e kavuşacaksınız. En önemlisi aradığınız adaleti getireceğiz.'Hala yurt sorununu çözememişseniz bir sorun var demektir'"Hala yurt sorununu çözememişseniz bir sorun var demektir. Bunların düşünceleri çok farklı. Halkın sorunlarını çözmek gibi bir düşünceleri yok .Ankara'nın içini boşaltıyorlar. Şimdiden parça parça Merkez Bankası'nı İstanbul'a nasıl taşıyacağız. Tefeciler Londra'da olmasın da o binada olsun. İstanbul’da 72 katlı bina yapmışlar, sözde finans merkezi yapacaklar. Allah inandırsın o binayı öğrenci yurdu yapacağız. Merkez Bankası Ankara’da kalacak. "Devleti yönetenler topluma örnek olmak zorundadır. Bugünlerde gene gazetelerde var vergi cennetlerine paralar gönderilmiş. Niye para gönderilir oradan Türkiye'ye neden para gelir? Vergi ödememek için. Siz devleti yöneteceksiniz sizin aileniz Man Adası'nda şirketler kuracak ve siz vergi ödemeyeceksiniz. Bana söyler mi acaba AK Parti'ye MHP'ye oy veren kardeşlerim bana şunu söyle mi? Devleti yöneten yöneten bir kişi vergi cennetlerinde şirket kurar vergi de vermez der misiniz? Bu adalet mi? Adalettir derseniz açlık sefalet devam edecek. Oturup düşünmemiz gerekecek. Bu memleket sadece benim memleketim değil.""Türkiye’yi kocaman bir çamaşırhaneye döndürdünüz. İnsan kaçakçılığı fuhuş paralarının meşrulaştırıldığı bir Türkiye. Siz kabul ediyor musunuz böyle bir Türkiye?"'Yağmur gibi zamlar gelecek, kara kışta göreceksiniz Erdoğan ekonomisini'"Kara kış geliyor kara kış ekonomisi yaşayacağız. İnsanlar faturalarını ödeyemiyorlar. Daha henüz siz baharınızı yaşıyorsunuz daha zamlar gelmedi kara kışta göreceksiniz Erdoğan ekonomisini milleti nasıl perişan ettiğini. Yağmur gibi zamlar gelecek. Bu zamlara karşı kim duracak? Onurumuzla duracağız ve mücadelesini vereceğiz."'Oturup bir ayı 2825 lira ile geçir bakalım'Beyefendi alışverişe gitmiş ‘fiyatlar gayet makul’ diyor. Malı götürenleri, çeteleri, devleti soyanları, 5-6 maaş alanları ayrı tutuyorum. AK Parti ve MHP’ye oy verenlere sesleniyorum. Senin mutfağın bu halde. Onlar paranı Londra’daki çetelere ödüyorlar.Markete giren Erdoğan, “Fiyatlar uygun” diyor. Sana göre uygun tabi! Çünkü sen elektrik, su, doğalgaz, kira, uçak parası ödemiyorsun. Bedava yaşıyorsun. Sen acaba ayda asgari ücret alan bir kişinin nasıl geçindiğiniz biliyor musun? 2825 lira. E sen oturup bir ayı 2825 lira ile geçir bakalım. 2825 lira asgari ücret veriyorsunuz ayrıca vergi ödüyor bu kişi ve Erdoğan sözde markete gidiyor bin küsür lira ödüyor fiyatlar gayet uygunmuş diyor. Milleti mi kandırıyorsun ya! Sen fiyatların ne olduğunu; Türkiye'yi nereden nereye getirdiniz bilmiyor musun?"'Elin oğlu eksi faizle borçlanıyor biz çok yüksek faizle borçlanıyoruz'Borçlandılar değil mi yurt dışında? Elin oğlu eksi faizle borçlanıyor biz çok yüksek faizle borçlanıyoruz. Dolar-avro yükseldi ne oldu? 2021’in ilk altı alında 231 milyar lira borcumuz arttı. Yeni borç yaptık 60 milyar lira, 260 milyar lira artan borcun 171 milyar lirası kur farkından geliyor. Dolar arttı hepimizin borcu arttı. Kim ödeyecek bunu? Çeteler mi ödeyecek. Man Adası’nda milyar dolarlık şirketlere para yatırıp oradan Türkiye’ye getirenler mi ödeyecek? Hayır bu milletin fakiri fukarası ödeyecek. Bütün vatandaşların Türkiye’yi bu hale getirenden demokratik yollardan hesap sorması gerekiyor.'AK Parti 2002'de meclise geldiğinde yolsuzları araştırma komisyonu kurdu, inşallah aynı şeyi yapacağız'AK Parti 2002'de meclise geldiğinde ne yaptı yolsuzları araştırma komisyonu kurdu değil mi evet inşallah aynı şeyi yapacağız yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağı. Bütün uzmanları çağıracağız. Denetim elemanlarını çağıracağız. Geçmişte ne yaptılarsa yanışını yapacağız. Farklı bir şey yaparsak diyecekler ki bunlar intikam alıyor. Hayır devlet intikam duygusuyla yönetilmez Ama birisi devleti soyuyorsa kusura bakmasınlar onun da hesabını sormamız gerekiyor. Devletin bürokratik kademelerinden bütün hırsızları temizleyeceğim. Söz veriyorum.Kılıçdaroğlu'ndan savcılara: Siz de kendi geleceğinizi düşününBunlar da artık anladılar gidiyorlar. Madem gidiyoruz giderken ne götürürsek kârdır diyorlar. Devletin harim-i ismetine el uzatmaktan çekinmiyorlar. Madem gidiyoruz o zaman vurgunu vurup öyle gidelim. N küçüğünden en büyüğüne kadar çalışan mantık budur. Yoksa baronlara savaş açarlardı. Baronlara dokunamıyorlar bile. Hapisteki adamı serbest bırakıyorlar. Eğer bir uyuşturucu baronu bir siyasetçiyi parayla satın alıyorsa onun bu memlekete vereceği ne fayda var? Bunu bir tarafa yazalım. Bu mücadeleyi dostlarımızla beraber yapacağız. Ahlaklı, düzgün bir sayfayı açacağız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye’ye en büyük hizmeti yapmış olacağız. Saraydan talimat alıp ona göre karar veren ona göre dava açan savcılara da sesleniyorum siz de kendi geleceğinizi düşünün. Adaleti yerine getirmek saraydan talimat almakla olmaz. Siz adaleti değil adaletsizlik dağıtıyorsunuz. Eğer biz bunları düzeltemezsek o zaman niye siyaset yapıyoruz?"

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu