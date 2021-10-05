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Kobe Bryant imzalı Galatasaray forması 1 milyon 200 bin lira
Kobe Bryant imzalı Galatasaray forması 1 milyon 200 bin lira
Sahibinden satışa sunulan, dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın, 2011 senesinde Galatasaray'ı ziyaret edip imzaladığı formanın fiyatı dudak uçuklattı... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T13:00+0300
2021-10-05T13:00+0300
yaşam
galatasaray
fenerbahçe
futbol
kobe bryant
imza
taraftar
futbolcu
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerde geçen yıllarda forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formalarının internet üzerinden satışı, yoğun ilgi görüyor. Bir internet sitesinde 'forma' başlığı altında satışa sunulan yaklaşık 3 bin civarında ilanda, formaların fiyatı 1 milyon 200 bin liraya kadar yükseliyor.Alışveriş sitesi kullanıcılarının taraftarı olduğu takımda o dönemde futbolcudan hediye aldığı ya da maçtan sonra imzasını attırdığı formaları, genellikle koleksiyonerler satın alıyor. Genellikle o dönem takımda yer alan tüm futbolcuların imzası yer alan ya da maçtan sonra futbolcunun imza atarak hediye ettiği formaların satışında en çok Fenerbahçe'nin şampiyonluk ve Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandığı kadronun forması tercih ediliyor. İnternet sitesindeki ilanlar arasında helikopter kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın, 2011 senesinde Galatasaray'ı ziyaret edip antrenmanda oyuncularla sohbeti sırasında giydiği forma, fiyatı ile en çok dikkati çeken ilan oldu. İstanbul'dan ilanı veren internet kullanıcısı, formayı 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkardı.İlanlarda Fenerbahçe'nin 100'üncü yılında Roberto Carlos'un giydiği ve o dönem takımdaki diğer futbolcuların da imzaladığı forma fiyatıyla ikinci sırada yer alıyor. İlanın açıklamasında kullanıcı, Alex De Souza, Can Arat, Deniz Barış, Kemal Aslan, Mehmet Aurelio, Roberto Carlos, Semih Şentürk, Serdar Kulbilge, Appiah, Tümer Metin ve Volkan Demirel imzası yer alan formaya, 1 milyon lira fiyat biçti.
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galatasaray, fenerbahçe, futbol, kobe bryant, imza, taraftar, futbolcu

Kobe Bryant imzalı Galatasaray forması 1 milyon 200 bin lira

13:00 05.10.2021
© gsstore.orgGalatasaray 3. forma, alternatif
Galatasaray 3. forma, alternatif - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© gsstore.org
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Sahibinden satışa sunulan, dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın, 2011 senesinde Galatasaray'ı ziyaret edip imzaladığı formanın fiyatı dudak uçuklattı. İnternet kullanıcısı, formayı 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkardı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerde geçen yıllarda forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formalarının internet üzerinden satışı, yoğun ilgi görüyor. Bir internet sitesinde 'forma' başlığı altında satışa sunulan yaklaşık 3 bin civarında ilanda, formaların fiyatı 1 milyon 200 bin liraya kadar yükseliyor.
Alışveriş sitesi kullanıcılarının taraftarı olduğu takımda o dönemde futbolcudan hediye aldığı ya da maçtan sonra imzasını attırdığı formaları, genellikle koleksiyonerler satın alıyor. Genellikle o dönem takımda yer alan tüm futbolcuların imzası yer alan ya da maçtan sonra futbolcunun imza atarak hediye ettiği formaların satışında en çok Fenerbahçe'nin şampiyonluk ve Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandığı kadronun forması tercih ediliyor. İnternet sitesindeki ilanlar arasında helikopter kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın, 2011 senesinde Galatasaray'ı ziyaret edip antrenmanda oyuncularla sohbeti sırasında giydiği forma, fiyatı ile en çok dikkati çeken ilan oldu. İstanbul'dan ilanı veren internet kullanıcısı, formayı 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkardı.
İlanlarda Fenerbahçe'nin 100'üncü yılında Roberto Carlos'un giydiği ve o dönem takımdaki diğer futbolcuların da imzaladığı forma fiyatıyla ikinci sırada yer alıyor. İlanın açıklamasında kullanıcı, Alex De Souza, Can Arat, Deniz Barış, Kemal Aslan, Mehmet Aurelio, Roberto Carlos, Semih Şentürk, Serdar Kulbilge, Appiah, Tümer Metin ve Volkan Demirel imzası yer alan formaya, 1 milyon lira fiyat biçti.
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