https://tr.sputniknews.com/20211005/konyada-sahte-seyhe-cinsel-istismar-sucundan-55-yil-hapis-1049546777.html

Konya'da 5 erkeğe cinsel istismardan beraat eden sahte şeyhe, 4 erkeği istismardan 55 yıl hapis

Konya'da 5 erkeğe cinsel istismardan beraat eden sahte şeyhe, 4 erkeği istismardan 55 yıl hapis

Konya'da kendisini 'şeyh' olarak tanıtıp, 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla 62 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, eylemlerin 'rızayla... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T17:49+0300

2021-10-05T17:49+0300

2021-10-05T18:00+0300

türkiye

konya

şeyh

sahte

cinsel istismar

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Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'şeyh' diye tanıtan Süleyman Işık'ın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Işık, 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ile 22 yaşlarında 5 erkeğe 'cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla tutuklandı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, kendisine iftira atıldığını öne süren Süleyman Işık, 5 kişiye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 62 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Işık’a, el konulan bilgisayarında bulunan görüntülerle ilgili olarak da 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl hapis ve 100 TL adli para cezası verildi.Şubat ayında yerel mahkemenin kararını değerlendiren Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi 'cinsel istismar' suçlarının, mağdurların rızasıyla gerçekleştiğine kanaat getirip Süleyman Işık'ın beraatine ve tahliyesine karar verdi.Kararda, şu ifadeler yer aldı:Yargıtay'ın verdiği karar dosyası yeniden Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mağdurlardan birinin zamanında karara itiraz etmemesi üzerine Işık, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 kişiye 'cinsel istismar' suçundan yeniden yargılandı. 1 Ekim Cuma günü görülen duruşmaya katılan Süleyman Işık, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Işık, ''Suçlamaları kabul etmiyorum. Mağdurlara bu eylemi yapmış olsaydım uzun süre devam ettiği iddia edilen bu eylemler bakımından neden daha önce şikayette bulunmamışlar, bunu sorgulamak lazım. Ayrıca doktor raporlarında da mağdurların iddialarını doğrulayan bir bulgu yoktur. Suça konu eylemlerin hiçbirisi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle atılı suçlardan beraatime karar verilmesini talep ediyorum'' dedi.Mahkeme, Işık'ı, 4 kişiye yönelik 'cinsel istismar' suçundan toplam 55 yıl hapis cezasına çarptırdı.Mağdurlardan birinin avukatı Hakkı Ünalmış, “Süleyman Işık, Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Bu yargılama sonucunda, o dönem çocuk olan mağdurlara yönelik suçtan dolayı 62 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, karşı taraf yönünden Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay, o zaman çocuk yaşta olan benim müvekkillerimin cinsel istismara uğramış oldukları kabul edildi. Fakat kanunlardaki şikayet süresini aşmış olduğu, bu nedenle davanın düşmesi gerektiği gerekçesiyle davayı düşürmek istedi. Diğer müştekilerin de rızasıyla gerçekleşmesi, hiçbir tepki göstermemeleri nedeniyle Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının yerinde olmadığı öne sürülerek davanın düşürülmesine karar veriliyor. Tutuklu olan sanık serbest bırakılıyor. Bu bozma kararından sonra dava yeniden aynı mahkemeye havale edildi. Dava dosyası havale edilirken, Yargıtay Mahkemesi’nin iki üyesi de bozma kararına karşı olduklarını beyan etti” dedi.Kararı değerlendiren avukat Ünalmış sözlerini şöyle sürdürdü:

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konya, şeyh, sahte, cinsel istismar