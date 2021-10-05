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Squid Game'deki çeviri hataları dizinin mesajını değiştirdi mi?
Squid Game'deki çeviri hataları dizinin mesajını değiştirdi mi?
Borca batmış insanların acımasız bir hayatta kalma savaşının ortasına düştüğü Squid Game dizisinin kapalı açıklamalı altyazılarının hatalı olduğuna dair... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T15:59+0300
2021-10-05T16:01+0300
güney kore
netflix
dizi
çeviri
squid game
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Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in rekora koşan yapımı 'Squid Game' şimdi de İngilizce çevirisindeki hatalara ilişkin tartışmalarda gündemde kalmayı sürdürüyor. Sosyo-ekonomik durumları dibe vurmuş 456 kişinin bazı oyunlar oynayarak 39 milyon dolarlık bir servete ulaşmaya çalıştığı Güney Kore yapımı dizinin hatalı İngilizce kapalı açıklamalı altyazı çevirisinin, verilmek istenen mesajı yüzeyselleştirdiği eleştirileri var. Sözgelimi ABD'de yaşayan Güney Kore asıllı komedyen ve TikTok kullanıcısı Youngmi Mayer, kötü çeviri yüzünden ifadelerin orijinal anlamından fazlaca uzaklaşıldığını söylüyor. Eleştirileriyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Mayer, "Diyaloglar gayet iyi yazılmış ama çeviride hiçbiri korunmamış" dedi. Öyle ki Mayer'in verdiği örneklerden bir tanesinde karakterlerden biri, diğerlerini oyunda kendisiyle eş olmaları için ikna etmeye çalışıyor ve "Dahi değilim ama yine de her şeyin bir şekilde üstesinden geldim" diyor. Mayer'in açıklamasına göre ise karakter Korece dilinde aslında "Çok zekiyimdir, sadece okuma fırsatım olmadı" ifadelerini kullanıyor ki bu da zengin- fakir arasındaki uçuruma dair verilmek istenen mesajı yansıtıyor. Bu sözlerin karakterdeki tüm rolünü çok iyi özetlediğini ama çeviride bu mesajın tamamen kaybolduğunu söyleyen Mayer bu hataların kapalı açıklamalı altyazılarda daha çok olduğuna, normal altyazıların nispeten daha iyi çevrildiğine dikkat çekti. Kapalı açıklamalı altyazılar duyma güçlüğü çeken izleyiciler için hazırlanıyor, bu sebeple konuşmaların yanında ses betimlemeleri de yer alıyor.
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güney kore, netflix, dizi, çeviri, squid game

Squid Game'deki çeviri hataları dizinin mesajını değiştirdi mi?

15:59 05.10.2021 (güncellendi: 16:01 05.10.2021)
© REUTERS / KIM HONG-JISquid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / KIM HONG-JI
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Borca batmış insanların acımasız bir hayatta kalma savaşının ortasına düştüğü Squid Game dizisinin kapalı açıklamalı altyazılarının hatalı olduğuna dair tartışmalar var. Konuşmaları orijinalinden, yani Koreceden izleyenler, bu hataların dizinin mesajının anlaşılamamasına, hatta bir karakterin rolünün tamamen kaybolmasına neden olduğunu düşünüyor.
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in rekora koşan yapımı 'Squid Game' şimdi de İngilizce çevirisindeki hatalara ilişkin tartışmalarda gündemde kalmayı sürdürüyor.
Sosyo-ekonomik durumları dibe vurmuş 456 kişinin bazı oyunlar oynayarak 39 milyon dolarlık bir servete ulaşmaya çalıştığı Güney Kore yapımı dizinin hatalı İngilizce kapalı açıklamalı altyazı çevirisinin, verilmek istenen mesajı yüzeyselleştirdiği eleştirileri var.
Sözgelimi ABD'de yaşayan Güney Kore asıllı komedyen ve TikTok kullanıcısı Youngmi Mayer, kötü çeviri yüzünden ifadelerin orijinal anlamından fazlaca uzaklaşıldığını söylüyor. Eleştirileriyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Mayer, "Diyaloglar gayet iyi yazılmış ama çeviride hiçbiri korunmamış" dedi.
Öyle ki Mayer'in verdiği örneklerden bir tanesinde karakterlerden biri, diğerlerini oyunda kendisiyle eş olmaları için ikna etmeye çalışıyor ve "Dahi değilim ama yine de her şeyin bir şekilde üstesinden geldim" diyor. Mayer'in açıklamasına göre ise karakter Korece dilinde aslında "Çok zekiyimdir, sadece okuma fırsatım olmadı" ifadelerini kullanıyor ki bu da zengin- fakir arasındaki uçuruma dair verilmek istenen mesajı yansıtıyor.
Bu sözlerin karakterdeki tüm rolünü çok iyi özetlediğini ama çeviride bu mesajın tamamen kaybolduğunu söyleyen Mayer bu hataların kapalı açıklamalı altyazılarda daha çok olduğuna, normal altyazıların nispeten daha iyi çevrildiğine dikkat çekti.
Kapalı açıklamalı altyazılar duyma güçlüğü çeken izleyiciler için hazırlanıyor, bu sebeple konuşmaların yanında ses betimlemeleri de yer alıyor.
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