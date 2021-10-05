https://tr.sputniknews.com/20211005/korece-izleyenler-tepkili-squid-gamedeki-ceviri-hatalari-dizinin-mesajini-degistirdi-mi-1049541915.html

Squid Game'deki çeviri hataları dizinin mesajını değiştirdi mi?

Squid Game'deki çeviri hataları dizinin mesajını değiştirdi mi?

Borca batmış insanların acımasız bir hayatta kalma savaşının ortasına düştüğü Squid Game dizisinin kapalı açıklamalı altyazılarının hatalı olduğuna dair... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T15:59+0300

2021-10-05T15:59+0300

2021-10-05T16:01+0300

güney kore

netflix

dizi

çeviri

squid game

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Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in rekora koşan yapımı 'Squid Game' şimdi de İngilizce çevirisindeki hatalara ilişkin tartışmalarda gündemde kalmayı sürdürüyor. Sosyo-ekonomik durumları dibe vurmuş 456 kişinin bazı oyunlar oynayarak 39 milyon dolarlık bir servete ulaşmaya çalıştığı Güney Kore yapımı dizinin hatalı İngilizce kapalı açıklamalı altyazı çevirisinin, verilmek istenen mesajı yüzeyselleştirdiği eleştirileri var. Sözgelimi ABD'de yaşayan Güney Kore asıllı komedyen ve TikTok kullanıcısı Youngmi Mayer, kötü çeviri yüzünden ifadelerin orijinal anlamından fazlaca uzaklaşıldığını söylüyor. Eleştirileriyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Mayer, "Diyaloglar gayet iyi yazılmış ama çeviride hiçbiri korunmamış" dedi. Öyle ki Mayer'in verdiği örneklerden bir tanesinde karakterlerden biri, diğerlerini oyunda kendisiyle eş olmaları için ikna etmeye çalışıyor ve "Dahi değilim ama yine de her şeyin bir şekilde üstesinden geldim" diyor. Mayer'in açıklamasına göre ise karakter Korece dilinde aslında "Çok zekiyimdir, sadece okuma fırsatım olmadı" ifadelerini kullanıyor ki bu da zengin- fakir arasındaki uçuruma dair verilmek istenen mesajı yansıtıyor. Bu sözlerin karakterdeki tüm rolünü çok iyi özetlediğini ama çeviride bu mesajın tamamen kaybolduğunu söyleyen Mayer bu hataların kapalı açıklamalı altyazılarda daha çok olduğuna, normal altyazıların nispeten daha iyi çevrildiğine dikkat çekti. Kapalı açıklamalı altyazılar duyma güçlüğü çeken izleyiciler için hazırlanıyor, bu sebeple konuşmaların yanında ses betimlemeleri de yer alıyor.

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güney kore, netflix, dizi, çeviri, squid game