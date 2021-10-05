Squid Game'deki çeviri hataları dizinin mesajını değiştirdi mi?
15:59 05.10.2021 (güncellendi: 16:01 05.10.2021)
© REUTERS / KIM HONG-JISquid Game
© REUTERS / KIM HONG-JI
Borca batmış insanların acımasız bir hayatta kalma savaşının ortasına düştüğü Squid Game dizisinin kapalı açıklamalı altyazılarının hatalı olduğuna dair tartışmalar var. Konuşmaları orijinalinden, yani Koreceden izleyenler, bu hataların dizinin mesajının anlaşılamamasına, hatta bir karakterin rolünün tamamen kaybolmasına neden olduğunu düşünüyor.
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in rekora koşan yapımı 'Squid Game' şimdi de İngilizce çevirisindeki hatalara ilişkin tartışmalarda gündemde kalmayı sürdürüyor.
Sosyo-ekonomik durumları dibe vurmuş 456 kişinin bazı oyunlar oynayarak 39 milyon dolarlık bir servete ulaşmaya çalıştığı Güney Kore yapımı dizinin hatalı İngilizce kapalı açıklamalı altyazı çevirisinin, verilmek istenen mesajı yüzeyselleştirdiği eleştirileri var.
Me and my flatmate both watched Squid Game on two different laptops and our English subtitles were different. The distinctions were subtle but even that made it feel like we were watching different shows.— Anaemicbadbinch (@Jayeamber1) October 1, 2021
Sözgelimi ABD'de yaşayan Güney Kore asıllı komedyen ve TikTok kullanıcısı Youngmi Mayer, kötü çeviri yüzünden ifadelerin orijinal anlamından fazlaca uzaklaşıldığını söylüyor. Eleştirileriyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Mayer, "Diyaloglar gayet iyi yazılmış ama çeviride hiçbiri korunmamış" dedi.
A Korean speaker watched "Squid Game" with the English subtitles on, and she has some thoughts on the translation: pic.twitter.com/40iJ0DV4cz— The Layman's Linguist (@LaymansLinguist) October 2, 2021
Öyle ki Mayer'in verdiği örneklerden bir tanesinde karakterlerden biri, diğerlerini oyunda kendisiyle eş olmaları için ikna etmeye çalışıyor ve "Dahi değilim ama yine de her şeyin bir şekilde üstesinden geldim" diyor. Mayer'in açıklamasına göre ise karakter Korece dilinde aslında "Çok zekiyimdir, sadece okuma fırsatım olmadı" ifadelerini kullanıyor ki bu da zengin- fakir arasındaki uçuruma dair verilmek istenen mesajı yansıtıyor.
Bu sözlerin karakterdeki tüm rolünü çok iyi özetlediğini ama çeviride bu mesajın tamamen kaybolduğunu söyleyen Mayer bu hataların kapalı açıklamalı altyazılarda daha çok olduğuna, normal altyazıların nispeten daha iyi çevrildiğine dikkat çekti.
Kapalı açıklamalı altyazılar duyma güçlüğü çeken izleyiciler için hazırlanıyor, bu sebeple konuşmaların yanında ses betimlemeleri de yer alıyor.
Squid Games' "English [CC]" subtitle option comes from the show's dubbed version, but the generally more accurate translation from Korean can accessed if you choose the simple "English" subtitle option. https://t.co/TuzQnkvJA5 pic.twitter.com/FSycDQAD5l— IGN (@IGN) October 4, 2021