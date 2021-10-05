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'Koronavirüsün ortaya çıkış tarihi, 2019 yazı olabilir'
'Koronavirüsün ortaya çıkış tarihi, 2019 yazı olabilir'
2020 yılının başından tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün, aslında 2019 yazında Vuhan'da yayılmaya başlamış olabileceği öne sürüldü. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T16:07+0300
2021-10-05T16:10+0300
koronavirüs
çin
çin dışişleri bakanlığı
koronavirüs
vuhan
kovid-19
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Telegraph gazetesinin siber güvenlik şirketi Internet 2.0'ın araştırmasına dayandırdığı haberine göre Kovid-19'un 2019 yazında Çin'in Hubey vilayetinin başkenti Vuhan'da yayılmaya başlamış olabilir.Hubey vilayetindeki PCR laboratuvarlarına ekipman alımıyla ilgili sözleşmeleri esas alan şirket, 2019 yılında giderlerin bir önceki yıla kıyasla ikiye katlandığına, özellikle 2019 yazında önemli bir artış olduğuna dikkat çekti.Raporda, "Analiz edilen verilere dayanarak virüsün Vuhan'da 2019 yazında aktif olarak yayıldığı sonucuna vardık. Mayıs ayında harcamalarda görülen artışın, bunu olası bulaşma için en erken başlangıç tarihini gösterdiğine düşünüyoruz" denildi.Telegraph, analiz sonuçlarının halihazırda ABD hükümet yetkililerine iletildiğinin altını çizdi.Çin Dışişleri, araştırmaya tepki gösterdiRapora tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in salgının başlangıcını gizlemeye çalıştığına dair bu yeni suçlamayı reddetti.Bakanlıktan Bloomberg'e yapılan açıklamada, araştırmanın daha önce hastanelerin yakınındaki trafik yoğunluğu, internette yapılan 'öksürük', 'ishal' aramalarının sayısı baz alınarak daha önce yapılan benzer araştırmalar gibi şaibeli olduğu vurgulandı.ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinde talep ettiği koronavirüsün kökeniyle ilgili raporu almasına rağmen, Vuhan'daki laboratuvar teorisinin araştırılması dahil yeni bir istihbarat raporu hazırlanılması ve 90 gün içinde kendisine sunulması talimatını vermişti.Bunun üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'den, 2019'da Kuzey Virginia eyaletini kasıp kavuran gizemli solunum yolları hastalığı ve Wisconsin eyaletinde e-sigara kaynaklı bir hastalığın salgına dönüşmesiyle ilgili izahat talep etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210527/koronanin-kokenini-arastiran-bidena-cinden-yanit-fort-detricke-dair-supheleri-ve-abddeki-gizemli-1044598507.html
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çin, çin dışişleri bakanlığı, koronavirüs, vuhan, kovid-19

'Koronavirüsün ortaya çıkış tarihi, 2019 yazı olabilir'

16:07 05.10.2021 (güncellendi: 16:10 05.10.2021)
© REUTERS / Aly SongKoronavirüs salgının başlangıç noktası olan Çin’in Hubei vilayetinde bulunan Vuhan kentinde koronavirüs testi
Koronavirüs salgının başlangıç noktası olan Çin’in Hubei vilayetinde bulunan Vuhan kentinde koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / Aly Song
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2020 yılının başından tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün, aslında 2019 yazında Vuhan'da yayılmaya başlamış olabileceği öne sürüldü.
Telegraph gazetesinin siber güvenlik şirketi Internet 2.0'ın araştırmasına dayandırdığı haberine göre Kovid-19'un 2019 yazında Çin'in Hubey vilayetinin başkenti Vuhan'da yayılmaya başlamış olabilir.
Hubey vilayetindeki PCR laboratuvarlarına ekipman alımıyla ilgili sözleşmeleri esas alan şirket, 2019 yılında giderlerin bir önceki yıla kıyasla ikiye katlandığına, özellikle 2019 yazında önemli bir artış olduğuna dikkat çekti.
Raporda, "Analiz edilen verilere dayanarak virüsün Vuhan'da 2019 yazında aktif olarak yayıldığı sonucuna vardık. Mayıs ayında harcamalarda görülen artışın, bunu olası bulaşma için en erken başlangıç tarihini gösterdiğine düşünüyoruz" denildi.

Telegraph, analiz sonuçlarının halihazırda ABD hükümet yetkililerine iletildiğinin altını çizdi.

Çin Dışişleri, araştırmaya tepki gösterdi

Rapora tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in salgının başlangıcını gizlemeye çalıştığına dair bu yeni suçlamayı reddetti.
Bakanlıktan Bloomberg'e yapılan açıklamada, araştırmanın daha önce hastanelerin yakınındaki trafik yoğunluğu, internette yapılan 'öksürük', 'ishal' aramalarının sayısı baz alınarak daha önce yapılan benzer araştırmalar gibi şaibeli olduğu vurgulandı.
ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinde talep ettiği koronavirüsün kökeniyle ilgili raporu almasına rağmen, Vuhan'daki laboratuvar teorisinin araştırılması dahil yeni bir istihbarat raporu hazırlanılması ve 90 gün içinde kendisine sunulması talimatını vermişti.
Bunun üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'den, 2019'da Kuzey Virginia eyaletini kasıp kavuran gizemli solunum yolları hastalığı ve Wisconsin eyaletinde e-sigara kaynaklı bir hastalığın salgına dönüşmesiyle ilgili izahat talep etmişti.
ABD - laboratuvar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2021
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