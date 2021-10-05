https://tr.sputniknews.com/20211005/kuduste-nadir-arkeolojik-kesif-2700-yil-oncesinden-kalma-oda-parfumlu-tuvalet-bulundu-1049544790.html

Kudüs'te nadir arkeolojik keşif: 2700 yıl öncesinden kalma oda parfümlü tuvalet bulundu

Kudüs'te nadir arkeolojik keşif: 2700 yıl öncesinden kalma oda parfümlü tuvalet bulundu

İlk insan yerleşimi MÖ 3500'e dayanan Kudüs'te İsrailli arkeologlar, özel banyonun süper lüks olduğu 2700 yıl önce inşa edilmiş bir tuvaletin kalıntılarına... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T17:06+0300

2021-10-05T17:06+0300

2021-10-05T17:26+0300

israil

kudüs

tuvalet

arkeolojik kazı

yaşam

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Semavi dinlerin kutsal kenti Kudüs'te Demir Çağı'ndan kalma sürpriz bir arkeolojik bulgu ortaya çıkarıldı. Eski Şehir'e bakan geniş bir konağın parçası olan dikdörtgen bir kabinde pürüzsüz kireçtaşından oyulmuş bir tuvaletin bulunduğunu duyuran İsrail Tarihi Eserler Kurumu, rahat oturma için tasarlanmış antik tuvaletin altına kazılmış derin bir fosseptik bulunduğunu belirtti. Fosseptik, kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde atık su bertarafı için kullanılıyor. Kazıyı yöneten arkeolog Yaakov Billig, 2700 yıldan öncesine dayanan tuvalet için "Antik çağda özel bir tuvalet kabini çok nadirdi ve bugüne kadar sadece birkaçı bulundu. Yalnızca zenginlerin tuvalet yaptırmaya parası yetiyordu" diyerek ekledi:"Bir keresinde ünlü bir haham, zengin olmanın insanın masasının yanında tuvalete sahip olması anlamına geldiğinden söz etmişti." Onlarca kasede tuvalet kokusunu bastıran parfüm mü vardı?Billig, bir kraliyet sarayına ait olabileceğini düşündükleri yaklaşık 1,5 x 2 metrelik alandaki tuvalet kabininin herhangi bir monarşi sembolü taşımadığını, ancak kabinde sayısı 30-40 arasında değişen kase bulunduğunu belirtti. "Septik tankıyla tek parça olan antik bir tuvalette kaselerin ne işi olabilir" sorusu üzerine Billig, 'kötü kokuları bastırmak için oda parfümü, aromatik yağ veya tütsü bulunduğu konusunda spekülasyon yapabileceklerini' söyledi.Yaşam tarzı, beslenme, hastalıklar için yeni kanıtlarTarihi Eserler Kurumu, fosseptikte bulunan hayvan kemikleri ve çanak çömleklerin o dönemde yaşayan insanların yaşam tarzına, beslenmesine ve eski hastalıklara ışık tutabileceğini belirtti. Arkeologlar, aynı döneme ait taş sütunlar ve sütun başlıkları bulmalarının, yakınlarda meyve ağaçları ve su bitkileri olan bir bahçe bulunduğuna dair kanıt oluşturduğunu söyleyerek, bunun orada yaşayanların çok zengin olduğuna işaret ettiğine dikkat çekti.

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israil, kudüs, tuvalet, arkeolojik kazı