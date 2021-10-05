Kuzey Akım-2’den gelen haberler üzerine Avrupa'da doğalgaz fiyatı düştü

ICE Vadeli İşlemleri kurumuna ait ticaret verilerine göre, Avrupa’nın en likit merkezi olan Hollanda TTF endeksinde kasım vadeli işlem değeri bugün saat 17.14’te rekor seviyeye ulaşarak bin metreküp başına 1198.7 dolara ulaştı.Fakat daha sonra Kuzey Akım-2 ile ilgili gelen haberler bağlamında, saat 17.50’de fiyat 1123.9 dolara düştü. Saat 18.04’te de tekrar artışa geçerek 1159.3’e çıktı.Danimarka Enerji Ajansı bugün Kuzey Akım-2’nin kollarından birinin, hizmet için gereken tüm talepleri karşıladığını, ikinci kolunun da birkaç talebin yerine getirilmesi gerektiğini duyurmuştu.Kuzey Akım-2’nin operatörü Nord Stream 2 AG şirketi de test amacıyla boru hattının ilk koluna gaz doldurmaya başladığını açıklamıştı.
Avrupa’da bugün metreküp başına yaklaşık 1200 dolara ulaşan doğalgaz fiyatının, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla ilgili gelen haberler nedeniyle yaklaşık 1130 dolara düştüğü bildirildi.
ICE Vadeli İşlemleri kurumuna ait ticaret verilerine göre, Avrupa’nın en likit merkezi olan Hollanda TTF endeksinde kasım vadeli işlem değeri bugün saat 17.14’te rekor seviyeye ulaşarak bin metreküp başına 1198.7 dolara ulaştı.
Fakat daha sonra Kuzey Akım-2 ile ilgili gelen haberler bağlamında, saat 17.50’de fiyat 1123.9 dolara düştü. Saat 18.04’te de tekrar artışa geçerek 1159.3’e çıktı.
Danimarka Enerji Ajansı bugün Kuzey Akım-2’nin kollarından birinin, hizmet için gereken tüm talepleri karşıladığını, ikinci kolunun da birkaç talebin yerine getirilmesi gerektiğini duyurmuştu.
Kuzey Akım-2’nin operatörü Nord Stream 2 AG şirketi de test amacıyla boru hattının ilk koluna gaz doldurmaya başladığını açıklamıştı.