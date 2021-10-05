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https://tr.sputniknews.com/20211005/lewis-hamilton-icin-istanbul-gpsinde-ceza-ihtimali-1049541519.html
Lewis Hamilton için İstanbul GP'sinde ceza ihtimali
Lewis Hamilton için İstanbul GP'sinde ceza ihtimali
Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, İstanbul'da düzenlenecek sezonun 16. yarışı Türkiye Grand... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T15:35+0300
2021-10-05T15:36+0300
spor
formula 1
lewis hamilton
ceza
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Bu sezon aracında üç kez güç ünitesini değiştiren Lewis Hamilton, bu durumun tekrarlaması halinde geçen sene ilk sırada tamamladığı İstanbul'daki yarışa bu sezon son sıradan başlama cezası alacak.Büyük Britanya basınına konuşan Mercedes'in direktörü Toto Wolff, İstanbul'daki yarışta Hamilton'ın aracında güç ünitesinin değiştirilebileceği yönündeki iddialara ilişkin, "Bunu yapabiliriz, ama bu konuda son kararı henüz vermedik" dedi.Mercedes araçlarındaki en önemli sorunun dayanıklılık olduğunu vurgulayan Wolff, "Araçta titreme gibi diğer sorunlarla baş edebilirsiniz ama dayanıklılık, en önemli konudur. Burada sorun yaşarsanız, yarışı bitirememe tehlikesi doğar. Bu yönde bir değişiklik yaparsak bu durum ortadan kalkmış olur. Yarışı ikinci veya üçüncü sırada tamamlayabiliriz, bunda sorun yok çünkü Formula 1 uzun bir maraton" değerlendirmesinde bulundu.Hamilton ile bu sezon çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesine giren Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, sezonun 15. yarışı Rusya Grand Prix'si öncesinde aracında dördüncü kez güç ünitesi değişikliğine giderek yarışa son sıradan başlama cezası almıştı. Hollandalı sürücü, buna rağmen Hamilton'ın ardından yarışı ikinci sırada tamamlamayı başarmıştı.Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu sezon pilotlar klasmanında Hamilton, Verstappen'in iki puan önünde lider konumda bulunuyor. Şampiyonada, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık gerekçeleriyle araçlarda bir sezonda en fazla üç kez güç ünitesi değişikliğine izin veriliyor.
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formula 1, lewis hamilton, ceza

Lewis Hamilton için İstanbul GP'sinde ceza ihtimali

15:35 05.10.2021 (güncellendi: 15:36 05.10.2021)
© AP Photo / Sergei GritsLewis Hamilton
Lewis Hamilton - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, İstanbul'da düzenlenecek sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayabilir.
Bu sezon aracında üç kez güç ünitesini değiştiren Lewis Hamilton, bu durumun tekrarlaması halinde geçen sene ilk sırada tamamladığı İstanbul'daki yarışa bu sezon son sıradan başlama cezası alacak.
Büyük Britanya basınına konuşan Mercedes'in direktörü Toto Wolff, İstanbul'daki yarışta Hamilton'ın aracında güç ünitesinin değiştirilebileceği yönündeki iddialara ilişkin, "Bunu yapabiliriz, ama bu konuda son kararı henüz vermedik" dedi.
Mercedes araçlarındaki en önemli sorunun dayanıklılık olduğunu vurgulayan Wolff, "Araçta titreme gibi diğer sorunlarla baş edebilirsiniz ama dayanıklılık, en önemli konudur. Burada sorun yaşarsanız, yarışı bitirememe tehlikesi doğar. Bu yönde bir değişiklik yaparsak bu durum ortadan kalkmış olur. Yarışı ikinci veya üçüncü sırada tamamlayabiliriz, bunda sorun yok çünkü Formula 1 uzun bir maraton" değerlendirmesinde bulundu.
Hamilton ile bu sezon çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesine giren Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, sezonun 15. yarışı Rusya Grand Prix'si öncesinde aracında dördüncü kez güç ünitesi değişikliğine giderek yarışa son sıradan başlama cezası almıştı. Hollandalı sürücü, buna rağmen Hamilton'ın ardından yarışı ikinci sırada tamamlamayı başarmıştı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu sezon pilotlar klasmanında Hamilton, Verstappen'in iki puan önünde lider konumda bulunuyor. Şampiyonada, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık gerekçeleriyle araçlarda bir sezonda en fazla üç kez güç ünitesi değişikliğine izin veriliyor.
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