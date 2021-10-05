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Mansur Yavaş: Hazır herkes buradayken, hepinizi çok seviyorum
Mansur Yavaş: Hazır herkes buradayken, hepinizi çok seviyorum
Rus Kızılordu Korosu ile birlikte sahne alan Haluk Levent'in konserine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından konser... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T01:47+0300
2021-10-05T01:47+0300
2021-10-05T01:47+0300
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Dünya genelinde 6 saatten fazla süren Facebook, Instagram ve WhatsApp erişimindeki sorun devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan bir paylaşım yaptı."Hazır herkes buradayken, hepinizi çok seviyorum" diyen Yavaş, Rus Kızılordu Korosu ile birlikte sahne alan Haluk Levent'in konserinden görüntüler paylaştı.
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instagram, mansur yavaş, haluk levent, twitter
Mansur Yavaş: Hazır herkes buradayken, hepinizi çok seviyorum
Rus Kızılordu Korosu ile birlikte sahne alan Haluk Levent'in konserine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından konser anından bir video paylaştı.
Dünya genelinde 6 saatten fazla süren
Facebook, Instagram
ve
WhatsApp erişimindeki sorun
devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
Twitter
'dan bir paylaşım yaptı.
"Hazır herkes buradayken, hepinizi çok seviyorum" diyen Yavaş, Rus Kızılordu Korosu ile birlikte sahne alan Haluk Levent'in konserinden görüntüler paylaştı.