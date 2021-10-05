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https://tr.sputniknews.com/20211005/mansur-yavas-hazir-herkes-buradayken-hepinizi-cok-seviyorum-1049523450.html
Mansur Yavaş: Hazır herkes buradayken, hepinizi çok seviyorum
Mansur Yavaş: Hazır herkes buradayken, hepinizi çok seviyorum
Rus Kızılordu Korosu ile birlikte sahne alan Haluk Levent'in konserine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından konser... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
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Dünya genelinde 6 saatten fazla süren Facebook, Instagram ve WhatsApp erişimindeki sorun devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan bir paylaşım yaptı."Hazır herkes buradayken, hepinizi çok seviyorum" diyen Yavaş, Rus Kızılordu Korosu ile birlikte sahne alan Haluk Levent'in konserinden görüntüler paylaştı.
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instagram, mansur yavaş, haluk levent, twitter

Mansur Yavaş: Hazır herkes buradayken, hepinizi çok seviyorum

01:47 05.10.2021
© DHAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© DHA
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Rus Kızılordu Korosu ile birlikte sahne alan Haluk Levent'in konserine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından konser anından bir video paylaştı.
Dünya genelinde 6 saatten fazla süren Facebook, Instagram ve WhatsApp erişimindeki sorun devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan bir paylaşım yaptı.
"Hazır herkes buradayken, hepinizi çok seviyorum" diyen Yavaş, Rus Kızılordu Korosu ile birlikte sahne alan Haluk Levent'in konserinden görüntüler paylaştı.
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