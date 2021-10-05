https://tr.sputniknews.com/20211005/mansur-yavas-hazir-herkes-buradayken-hepinizi-cok-seviyorum-1049523450.html

Mansur Yavaş: Hazır herkes buradayken, hepinizi çok seviyorum

Mansur Yavaş: Hazır herkes buradayken, hepinizi çok seviyorum

Rus Kızılordu Korosu ile birlikte sahne alan Haluk Levent'in konserine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından konser... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

instagram

mansur yavaş

haluk levent

twitter

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Dünya genelinde 6 saatten fazla süren Facebook, Instagram ve WhatsApp erişimindeki sorun devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan bir paylaşım yaptı."Hazır herkes buradayken, hepinizi çok seviyorum" diyen Yavaş, Rus Kızılordu Korosu ile birlikte sahne alan Haluk Levent'in konserinden görüntüler paylaştı.

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instagram, mansur yavaş, haluk levent, twitter