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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: 'Seçimlere hazırız'
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: 'Seçimlere hazırız'
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP’nin 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle genel ve yerel seçimler için yoğun bir çalışma sürecine... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T08:41+0300
2021-10-05T08:40+0300
politika
mhp
semih yalçın
cumhurbaşkanlığı seçimi
açıklama
seçimler
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların ilk adımını dokuz ilde gerçekleştirilen bölge istişare toplantılarının oluşturduğunu kaydetti. Yalçın, “Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023-Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler” mottosu altındaki toplantıların, 4 Eylül’de Afyonkarahisar’daki açılışın ardından, Bursa, Manisa, Erzincan, Konya, Gaziantep, Amasya, İstanbul, Kayseri ve Ankara’da düzenlendiğini aktardı. Yalçın, tamamlanan istişari mahiyetteki toplantılara ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu: “Her biri büyük coşku ile heyecan içinde yapılan, aynı zamanda teşkilatlarımızın disiplin ve dinamizmini ortaya koyan bu toplantılar, bundan sonraki dönemde atılacak adımlara da ivme kazandırmıştır.”Bölge istişare toplantıları sırasında Türkiye’nin çeşitli meseleleri hakkında parti tarafından ortaya konan isabetli tespitlerin kamuoyuyla paylaşıldığını ve neticede MHP’nin takip ettiği politikaların millet nezdinde anlamlı karşılığının olduğunun bir kez daha gözler önüne serildiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:'Çok başlı muhalefet'“Cumhur İttifakı karşısındaki çok başlı muhalefetin kendine bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemekte bile zorlandığı, alternatif siyaset üretemediği bir dönemde MHP’nin ortaya koyduğu misyon ve vizyon hem ittifakın gelecekte yapacağı hamleler hem de partimizin kendi programı açısından doyurucu olmuştur. Bölge istişare toplantıları, MHP’nin 2023 ve sonrası için belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak üzere emin adımlarla yürüdüğünü ve teşkilatlarımızın, 2023’te gerçekleştirilecek seçimler için Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde şimdiden hazır ve nazır olduğunu ortaya koymuştur.”
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mhp, semih yalçın, cumhurbaşkanlığı seçimi, açıklama, seçimler, milliyetçi hareket partisi (mhp)

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: 'Seçimlere hazırız'

08:41 05.10.2021
© AASemih Yalçın
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP’nin 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle genel ve yerel seçimler için yoğun bir çalışma sürecine girdiğini belirtti.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların ilk adımını dokuz ilde gerçekleştirilen bölge istişare toplantılarının oluşturduğunu kaydetti. Yalçın, “Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023-Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler” mottosu altındaki toplantıların, 4 Eylül’de Afyonkarahisar’daki açılışın ardından, Bursa, Manisa, Erzincan, Konya, Gaziantep, Amasya, İstanbul, Kayseri ve Ankara’da düzenlendiğini aktardı. Yalçın, tamamlanan istişari mahiyetteki toplantılara ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Her biri büyük coşku ile heyecan içinde yapılan, aynı zamanda teşkilatlarımızın disiplin ve dinamizmini ortaya koyan bu toplantılar, bundan sonraki dönemde atılacak adımlara da ivme kazandırmıştır.”
Bölge istişare toplantıları sırasında Türkiye’nin çeşitli meseleleri hakkında parti tarafından ortaya konan isabetli tespitlerin kamuoyuyla paylaşıldığını ve neticede MHP’nin takip ettiği politikaların millet nezdinde anlamlı karşılığının olduğunun bir kez daha gözler önüne serildiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

'Çok başlı muhalefet'

“Cumhur İttifakı karşısındaki çok başlı muhalefetin kendine bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemekte bile zorlandığı, alternatif siyaset üretemediği bir dönemde MHP’nin ortaya koyduğu misyon ve vizyon hem ittifakın gelecekte yapacağı hamleler hem de partimizin kendi programı açısından doyurucu olmuştur. Bölge istişare toplantıları, MHP’nin 2023 ve sonrası için belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak üzere emin adımlarla yürüdüğünü ve teşkilatlarımızın, 2023’te gerçekleştirilecek seçimler için Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde şimdiden hazır ve nazır olduğunu ortaya koymuştur.”
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