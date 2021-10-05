Mimarlar Odası’nın düzenlediği törende RS FM’den Atilla Güner ödülünü aldı

Doğal ve kültürel değerlerin korunmasında büyük katkılar sunmuş mimar Emre Madran’ın anısına Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından bu yıl altıncısı verilen 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu.‘Başkentin çalışkan mimarlarına teşekkürler’Radyo alanında, 'Togo İkiz Kuleleri' haberleriyle RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası programcısı Atilla Güner ödülünü Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın elinden aldı. Güner, yaptığı konuşmada “Gazeteciliğe başladığım yerde yıllar sonra bu ödüle layık görülmek beni çok mutlu etti. Başkente sahip çıkan Ankara’nın çalışkan mimarlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından bu yıl altıncısı verilen 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu. RS FM’de ‘Akşam Postası’ programı yapan Atilla Güner, radyo alanında ‘Togo İkiz Kuleleri’ haberiyle ödülün sahibi oldu.
Doğal ve kültürel değerlerin korunmasında büyük katkılar sunmuş mimar Emre Madran’ın anısına Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından bu yıl altıncısı verilen 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
‘Başkentin çalışkan mimarlarına teşekkürler’
Radyo alanında, 'Togo İkiz Kuleleri' haberleriyle RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası programcısı Atilla Güner ödülünü Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın elinden aldı. Güner, yaptığı konuşmada “Gazeteciliğe başladığım yerde yıllar sonra bu ödüle layık görülmek beni çok mutlu etti. Başkente sahip çıkan Ankara’nın çalışkan mimarlarına teşekkür ediyorum” dedi.