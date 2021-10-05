https://tr.sputniknews.com/20211005/mimarlar-odasinin-duzenledigi-torende-rs-fmden-atilla-guner-odulunu-aldi-1049533415.html

Mimarlar Odası’nın düzenlediği törende RS FM’den Atilla Güner ödülünü aldı

Mimarlar Odası’nın düzenlediği törende RS FM’den Atilla Güner ödülünü aldı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından bu yıl altıncısı verilen 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu. RS FM’de... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T12:27+0300

2021-10-05T12:27+0300

2021-10-05T12:27+0300

yaşam

ankara

türkiye

atilla güner

rs fm

mimarlar odası

ödül

radyo

koruma alanında emre madran basın ödülleri

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Doğal ve kültürel değerlerin korunmasında büyük katkılar sunmuş mimar Emre Madran’ın anısına Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından bu yıl altıncısı verilen 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerini buldu.‘Başkentin çalışkan mimarlarına teşekkürler’Radyo alanında, 'Togo İkiz Kuleleri' haberleriyle RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası programcısı Atilla Güner ödülünü Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın elinden aldı. Güner, yaptığı konuşmada “Gazeteciliğe başladığım yerde yıllar sonra bu ödüle layık görülmek beni çok mutlu etti. Başkente sahip çıkan Ankara’nın çalışkan mimarlarına teşekkür ediyorum” dedi.

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