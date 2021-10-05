Muhabbet kuşu 'Yiğido'dan 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı

“Yakınlarımız geldiği zaman ‘hoş geldin gardaş’, ‘nerelisin gardaş’ bu kelimeleri çok seviyor. Daha önce söylüyordu, en çok sevdiği de ‘Sabaha kadar buradayız gardaş.’ Bunu hiç unutmuyor. Ücret talep edip almak isteyenler de oldu, hatta beni Libya’dan bile arayan oldu. ‘Ne kadar istiyorsan vereceğiz’ dediler, vermedim. Almanya’dan arayan oldu, burada Fransa'da çalışan bir emekli euro ile talep etti yine vermedim. Nasıl bir anne baba çocuğundan ayrılmaz ise biz de sevdik yiğido kuşu, ondan ayrılmak istemiyoruz. Ne kadar verirlerse versinler verme taraftarı değilim.”