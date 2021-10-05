https://tr.sputniknews.com/20211005/nijeryada-4-milyon-dolar-degerinde-karincayiyen-pencesi-ele-gecirildi-1049524818.html

Nijerya'da 4 milyon dolar değerinde karıncayiyen pulu ele geçirildi

Nijerya'da 4 milyon dolar değerinde karıncayiyen pulu ele geçirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın ticari bölgesi Lagos'ta, 4 milyon dolar değerinde karıncayiyen pulu ele geçirildiği bildirildi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T03:28+0300

2021-10-05T03:28+0300

2021-10-05T03:33+0300

türkiye

nijerya

pençe

karıncayiyen

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Nijerya Gümrük Servisi sözcüsü Joseph Attah, yaptığı açıklamada, Lagos'ta yurt dışına kaçırılmak üzere ülkeye sokulan 4 milyon dolar değerinde 15 çuval karıncayiyen pulu ele geçirildiğini belirtti.Attah, kaçakçılıkla ilgili 2 kişinin yakalandığını, ele geçirilen karıncayiyen pullarının Orman Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildiğini aktardı.Yasa dışı hayvan ticaretinin kilit noktalarından Batı Afrika'da, fil dişleri genellikle geleneksel tıp, mücevher imalatı ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelerine gönderiliyor.

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nijerya, pençe, karıncayiyen