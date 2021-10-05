https://tr.sputniknews.com/20211005/nikaragua-devlet-baskani-ortega-roma-katolik-piskoposlarini-terorist-olarak-nitelendirdi-1049530464.html
Nikaragua Devlet Başkanı Ortega, Roma Katolik piskoposlarını 'terörist' olarak nitelendirdi
Nikaragua Devlet Başkanı Ortega, Roma Katolik piskoposlarını 'terörist' olarak nitelendirdi
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın Devlet Başkanı Daniel Ortega, Roma Katolik piskoposlarını 'terörist' olarak nitelendirdi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T11:02+0300
2021-10-05T11:02+0300
2021-10-05T11:02+0300
dünya
katolik kilisesi
nikaragua
daniel ortega
protesto
piskopos
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Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, yaptığı açıklamada, 2018'de başlayan şiddet olaylarının 'dış destekli bir darbe girişimi' olduğunu vurguladı.Şiddet olaylarına ara buluculuk yapan piskoposların sunduğu plana atıfta bulunan Ortega, Katolik kilisesi piskoposlarını 'terörist' olarak nitelendirdi.Ortega, "Piskoposlar, bunu teröristlerin adına, Yankee'lerin hizmetinde imzaladılar ve bu piskoposlar da terörist" ifadelerini kullandı.Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonu'na göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi hükümetine karşı protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20201208/abd-10-ulkeyi-dini-ozgurluk-ihlalleri-listesine-aldi-1043358091.html
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katolik kilisesi, nikaragua, daniel ortega, protesto, piskopos
Nikaragua Devlet Başkanı Ortega, Roma Katolik piskoposlarını 'terörist' olarak nitelendirdi
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın Devlet Başkanı Daniel Ortega, Roma Katolik piskoposlarını 'terörist' olarak nitelendirdi.
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, yaptığı açıklamada, 2018'de başlayan şiddet olaylarının 'dış destekli bir darbe girişimi' olduğunu vurguladı.
Şiddet olaylarına ara buluculuk yapan piskoposların sunduğu plana atıfta bulunan Ortega, Katolik kilisesi piskoposlarını 'terörist' olarak nitelendirdi.
Ortega, "Piskoposlar, bunu teröristlerin adına, Yankee'lerin hizmetinde imzaladılar ve bu piskoposlar da terörist" ifadelerini kullandı.
Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonu'na göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi hükümetine karşı protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu gözaltına alınmıştı.