https://tr.sputniknews.com/20211005/nyt-facebookta-sunuculara-erismek-icin-avuc-taslama-makinesi-kullanildigina-dair-haberini-duzeltti-1049538054.html

NYT, Facebook'ta sunuculara erişmek için avuç taşlama makinesi kullanıldığına dair haberini düzeltti

NYT, Facebook'ta sunuculara erişmek için avuç taşlama makinesi kullanıldığına dair haberini düzeltti

New York Times (NYT) gazetesi, dün yaşanan erişim krizi sırasında giriş kartları çalışmayan Facebook teknik ekibinin sunuculara avuç taşlama makinesi... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T14:21+0300

2021-10-05T14:21+0300

2021-10-05T14:24+0300

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Daha önce Facebook teknik ekibinin sunuculara ulaşmak ve sunucularını manuel olarak sıfırlamayı denemek için avuç taşlama makinesi kullandığını yazan NYT, bu haberini düzeltti. Haberde, "Haberin daha önceki versiyonunda, Facebook ekibinin Kaliforniya'daki Santa Clara veri toplama ve işleme merkezindeki sunucu bilgisayarlarına erişim elde etmek için kullandığı araçlar konusunda net olmayan bilgiye yer verildi. Ekip, koruma çitini avuç taşlama makinesiyle kesmek zorunda kalmadı" ifadeleri kullanıldı. Haberin sahibi NYT teknoloji muhabiri Rat King de, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak özür diledi. King, "Bir düzeltme yapmam gerek. Facebook merkezine gönderilen ekip, fiziksel güvenlik nedeniyle içeri girmekte sorun yaşamış, testere/taşlama makinesi kullanmak zorunda kalmamışlar. Bu benim hatam, kabul ediyorum. Özür dilerim" dedi. 'Elinizin altında balta bulunması önemli' Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NYT'nin Facebok'ta avuç taşlama makinesi kullanıldığına dair haberinden sonra yaptığı açıklamada dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Facebook'un olaya müdahalesini ti'ye aldı. 'Solovyev-Live' adlı YouTube kanalına konuşan Zaharova, "Önemli olan, onlar (ABD) yeni yaptırımlarının metnini yayınlamaya karar verdiğinde bilgisayarlarının donmaması. Bu şu anda çok acil bir sorun. Tanrı esirgesin, eğer donarsa, önemli olan yanınızda bir balta bulunması ve sunucuların bulunduğu odayı zamanında açabilmeniz. İnsanlar ne sorunlarla uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

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