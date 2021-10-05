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Otobüslerde açık bilet düzenlemesi: '12 saat önce' şartı kaldırıldı
Otobüslerde açık bilet düzenlemesi: '12 saat önce' şartı kaldırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs önlemleri sonrasında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmamaları için açık bilette ‘12 saat... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T15:11+0300
2021-10-05T15:12+0300
otobüs
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tehdit durumuna geldiğine işaret edildi.Açıklamada, virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla Türkiye'de gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca gerekse diğer bakanlıklarca koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edildi.‘Kriterlere uygun olmayan yolcular için 6 ay geçerli olabilecek’Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamının iade edildiği, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise firmanın 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunda olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Yaşanabilecek mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek" ifadeleri kullanıldı.
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otobüs, bilet değişimi, koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? , pcr

Otobüslerde açık bilet düzenlemesi: '12 saat önce' şartı kaldırıldı

15:11 05.10.2021 (güncellendi: 15:12 05.10.2021)
© AAAŞTİ, otobüs garı, Ankara
AŞTİ, otobüs garı, Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs önlemleri sonrasında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmamaları için açık bilette ‘12 saat önce’ şartını, ‘sefer başlayıncaya kadar’ olarak değiştirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tehdit durumuna geldiğine işaret edildi.
Açıklamada, virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla Türkiye'de gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca gerekse diğer bakanlıklarca koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

‘Kriterlere uygun olmayan yolcular için 6 ay geçerli olabilecek’

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamının iade edildiği, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise firmanın 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunda olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 6 Eylül'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için 48 saat önce yapılan negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı. Ancak, daha önce yolcu bileti almış olan vatandaşların, sefer başlamadan önce genelgede öngörülen asgari kriterleri sağlayamadıklarından dolayı seyahat edemedikleri, bu nedenle yolcu bileti için ödedikleri ücretin iadesini alamadıkları veya açık bilete çeviremedikleri belirlendi."
Yaşanabilecek mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek" ifadeleri kullanıldı.
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