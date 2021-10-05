https://tr.sputniknews.com/20211005/otobuslerde-acik-bilet-duzenlemesi-12-saat-once-sarti-kaldirildi-1049540361.html

Otobüslerde açık bilet düzenlemesi: '12 saat önce' şartı kaldırıldı

Otobüslerde açık bilet düzenlemesi: '12 saat önce' şartı kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs önlemleri sonrasında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmamaları için açık bilette ‘12 saat... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T15:11+0300

2021-10-05T15:11+0300

2021-10-05T15:12+0300

otobüs

bilet değişimi

koronavirüs

koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?

pcr

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tehdit durumuna geldiğine işaret edildi.Açıklamada, virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla Türkiye'de gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca gerekse diğer bakanlıklarca koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edildi.‘Kriterlere uygun olmayan yolcular için 6 ay geçerli olabilecek’Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamının iade edildiği, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise firmanın 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunda olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Yaşanabilecek mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek" ifadeleri kullanıldı.

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otobüs, bilet değişimi, koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? , pcr