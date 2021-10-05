https://tr.sputniknews.com/20211005/pfdkden-trabzonsporlu-yonetici-omer-sagirogluna-hak-mahrumiyeti-cezasi-1049548239.html

PFDK'dan Trabzonsporlu yönetici Ömer Sağıroğlu'na hak mahrumiyeti cezası

PFDK'dan Trabzonsporlu yönetici Ömer Sağıroğlu'na hak mahrumiyeti cezası

PFDK tarafından Trabzonsporlu yönetici Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T18:30+0300

2021-10-05T18:30+0300

2021-10-05T18:34+0300

spor

trabzonspor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

ceza

hak mahrumiyeti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü yöneticisi Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamada, kulüp internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.Kulübe de 100 bin lira para cezasıKurulun, kulüp internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan hakaretler nedeniyle Trabzonspor Kulübü'ne de 100 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

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trabzonspor, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza, hak mahrumiyeti