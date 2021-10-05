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PFDK'dan Trabzonsporlu yönetici Ömer Sağıroğlu'na hak mahrumiyeti cezası
PFDK'dan Trabzonsporlu yönetici Ömer Sağıroğlu'na hak mahrumiyeti cezası
PFDK tarafından Trabzonsporlu yönetici Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T18:30+0300
2021-10-05T18:30+0300
2021-10-05T18:34+0300
spor
trabzonspor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
ceza
hak mahrumiyeti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü yöneticisi Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamada, kulüp internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.Kulübe de 100 bin lira para cezasıKurulun, kulüp internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan hakaretler nedeniyle Trabzonspor Kulübü'ne de 100 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.
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trabzonspor, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza, hak mahrumiyeti
PFDK'dan Trabzonsporlu yönetici Ömer Sağıroğlu'na hak mahrumiyeti cezası 18:30 05.10.2021 (güncellendi: 18:34 05.10.2021)
PFDK tarafından Trabzonsporlu yönetici Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK), Trabzonspor Kulübü yöneticisi
Ömer Sağıroğlu
'na 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası
verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kulüp internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ve
50 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.
Kulübe de 100 bin lira para cezası
Kurulun, kulüp internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan hakaretler nedeniyle Trabzonspor Kulübü'ne de 100 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.