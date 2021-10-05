https://tr.sputniknews.com/20211005/prof-dr-veysel-ulusoy-turkiyede-yatirimlarin-faize-duyarliligi-su-anda-sifir-1049537928.html
Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Türkiye’de yatırımların faize duyarlılığı şu anda sıfır
Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Türkiye’de yatırımların faize duyarlılığı şu anda sıfır
ENAGrup yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy “Temel olarak faizi indirseler bile yatırımların faize duyarlılığı şu anda Türkiye’de sıfır çünkü sermaye birikimi... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T14:21+0300
2021-10-05T14:21+0300
2021-10-05T14:21+0300
seyir hali
faiz indirimi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
mevduat
büyüme
veysel ulusoy
enflasyon araştırma grubu
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Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Türkiye’de yatırımların faize duyarlılığı şu anda sıfır
05.10.2021 SEYİR HALİ
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, kurum olarak açıkladıkları enflasyon oranını nasıl hesapladıklarını ve Türkiye’de faiz ile büyüme arasındaki ilişkiyi RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali Programında açıkladı.Bir yıl boyunca günlük enflasyon verisi topladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ulusoy, uyguladıkları metadolojiyi anlattı:“ENAG günlük enflasyonları toplayalı tam bir yıl oldu. Nihayet ilk defa yıllık enflasyon oranı verdik, bu oran yüzde 44.70. Bu oranın içinde TÜİK’den aldığımız yüzde 20’lik bir kısım vardır ki o da zaten devlet tarafından yönetilen ve yönlendirilen ürün grubudur. Bunların genelde aylık oranları yüzde 1’in çok altındadır dolayısıyla bunları bir kenara bıraktığımızda yaklaşık olarak Türkiye’nin enflasyonu yüzde 55. Doğal olarak biz o enflasyon sepetine sadık kalmak zorundayız. Metadoloji aynı, toplama şekli değişik sadece. Sahaya inmiyoruz. Sahada sağlama niyetinde verileri topluyoruz. Web sayfasında gördüğünüz büyük veya küçük marketlerde benzeri bütün verileri alabiliyoruz. Web programları vasıtasıyla oluyor. Aylık şu noktada 7 milyon civarında fiyat verisi ile enflasyonu hesaplıyoruz”’Faiz indirseler öbür taraftan mevduat hacmi daralacak, ucuz yatırımın kaynağı mevduatlardır’‘Büyüme beklentisiyle faiz düşürülerek seçime gidilebilir mi’ sorusuna Prof. Dr. Ulusoy “Ani hareketlerle rezerv, cari açık, dış ticaret hatta bütçe açığı olduğu bir dönemde böyle irrasyonel bir şeye kalkışacaklarını zannetmiyorum. Çünkü temel olarak faizi indirseler bile yatırımların faize duyarlılığı şu anda Türkiye’de sıfır çünkü sermaye birikimi ve tasarruf yok. Faiz indirseler öbür taraftan mevduat hacmi daralacak. Esas olarak ucuz yatırımın kaynağı mevduatlardır. Enflasyonun altında ezilirken bankaya akıldışı gidip TL yatırır mıyız? Böyle olmayacaktır ama seçim karar mercilerinin aklını başından alıyor" cevabını verdi.
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
faiz indirimi, türkiye istatistik kurumu (tüik), mevduat, büyüme, veysel ulusoy, enflasyon araştırma grubu, аудио
Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Türkiye’de yatırımların faize duyarlılığı şu anda sıfır
ENAGrup yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy “Temel olarak faizi indirseler bile yatırımların faize duyarlılığı şu anda Türkiye’de sıfır çünkü sermaye birikimi ve tasarruf yok. Faiz indirseler öbür taraftan mevduat hacmi daralacak. Esas olarak ucuz yatırımın kaynağı mevduatlardır” ifadelerini kullandı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, kurum olarak açıkladıkları enflasyon oranını nasıl hesapladıklarını ve Türkiye’de faiz ile büyüme arasındaki ilişkiyi RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali Programında açıkladı.
Bir yıl boyunca günlük enflasyon verisi topladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ulusoy, uyguladıkları metadolojiyi anlattı:
“ENAG günlük enflasyonları toplayalı tam bir yıl oldu. Nihayet ilk defa yıllık enflasyon oranı verdik, bu oran yüzde 44.70. Bu oranın içinde TÜİK’den aldığımız yüzde 20’lik bir kısım vardır ki o da zaten devlet tarafından yönetilen ve yönlendirilen ürün grubudur. Bunların genelde aylık oranları yüzde 1’in çok altındadır dolayısıyla bunları bir kenara bıraktığımızda yaklaşık olarak Türkiye’nin enflasyonu yüzde 55. Doğal olarak biz o enflasyon sepetine sadık kalmak zorundayız. Metadoloji aynı, toplama şekli değişik sadece. Sahaya inmiyoruz. Sahada sağlama niyetinde verileri topluyoruz. Web sayfasında gördüğünüz büyük veya küçük marketlerde benzeri bütün verileri alabiliyoruz. Web programları vasıtasıyla oluyor. Aylık şu noktada 7 milyon civarında fiyat verisi ile enflasyonu hesaplıyoruz”
’Faiz indirseler öbür taraftan mevduat hacmi daralacak, ucuz yatırımın kaynağı mevduatlardır’
‘Büyüme beklentisiyle faiz düşürülerek seçime gidilebilir mi’ sorusuna Prof. Dr. Ulusoy “Ani hareketlerle rezerv, cari açık, dış ticaret hatta bütçe açığı olduğu bir dönemde böyle irrasyonel bir şeye kalkışacaklarını zannetmiyorum. Çünkü temel olarak faizi indirseler bile yatırımların faize duyarlılığı şu anda Türkiye’de sıfır çünkü sermaye birikimi ve tasarruf yok. Faiz indirseler öbür taraftan mevduat hacmi daralacak. Esas olarak ucuz yatırımın kaynağı mevduatlardır. Enflasyonun altında ezilirken bankaya akıldışı gidip TL yatırır mıyız? Böyle olmayacaktır ama seçim karar mercilerinin aklını başından alıyor" cevabını verdi.