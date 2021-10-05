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Putin ve Tacik mevkidaşı Rahman, Afganistan'daki durumu istişare etti
Putin ve Tacik mevkidaşı Rahman, Afganistan'daki durumu istişare etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'la telefon görüşmesi yaptı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T14:03+0300
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rusya
vladimir putin
tacikistan
imamali rahman
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Rusya lideri Putin, Afganistan'daki gelişmelerden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Tacikistan'ın Devlet Başkanı Rahman'la görüşmelerini sürdürüyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Rahman, telefon görüşmesi sırasında Afganistan'daki durumu ele aldı. Liderler, Afganistan'daki gelişmeler hakkında yakın teması sürdürme konusunda mutabakat sağladı. İkili ilişkileri de ele alan Putin ve Rahman, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini tüm alanlarda geliştirme niyetinde olduklarını vurguladı. Bu arada 69 yaşına giren Rahman'ın doğum gününü kutladı. Rus lider, daha önce Rahman'a doğum günü vesilesiyle bir telgraf da göndermişti. Putin, daha önceki bir görüşmesinde Rahman'a gerekli görülmesi halinde Tacikistan'a Taliban tehdidiyle mücadele konusunda her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını söylemişti. Bu kapsamda Rusya, Tacikistan'da askeri eğitimler düzenlemeye başlamış, bu ülkedeki üssünü ağır makineli tüfekler ve T-72B3M tanklarıyla güçlendirmiş olup dönem dönem tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor.
rusya
tacikistan
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rusya, vladimir putin, tacikistan, imamali rahman

Putin ve Tacik mevkidaşı Rahman, Afganistan'daki durumu istişare etti

14:03 05.10.2021 (güncellendi: 14:04 05.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© Sputnik
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'la telefon görüşmesi yaptı.
Rusya lideri Putin, Afganistan'daki gelişmelerden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Tacikistan'ın Devlet Başkanı Rahman'la görüşmelerini sürdürüyor.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Rahman, telefon görüşmesi sırasında Afganistan'daki durumu ele aldı. Liderler, Afganistan'daki gelişmeler hakkında yakın teması sürdürme konusunda mutabakat sağladı. İkili ilişkileri de ele alan Putin ve Rahman, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini tüm alanlarda geliştirme niyetinde olduklarını vurguladı.
Bu arada 69 yaşına giren Rahman'ın doğum gününü kutladı. Rus lider, daha önce Rahman'a doğum günü vesilesiyle bir telgraf da göndermişti. Putin, daha önceki bir görüşmesinde Rahman'a gerekli görülmesi halinde Tacikistan'a Taliban tehdidiyle mücadele konusunda her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını söylemişti.
Bu kapsamda Rusya, Tacikistan'da askeri eğitimler düzenlemeye başlamış, bu ülkedeki üssünü ağır makineli tüfekler ve T-72B3M tanklarıyla güçlendirmiş olup dönem dönem tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor.
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