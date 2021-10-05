https://tr.sputniknews.com/20211005/reuters-demiroren-grubunun-yapilandirmasi-2-milyar-dolari-asabilir-1049530119.html

Reuters: Demirören Grubu'nun yapılandırması 2 milyar doları aşabilir

Reuters: Demirören Grubu'nun yapılandırması 2 milyar doları aşabilir

Reuters, Demirören Grubu'nun medya satın alması ile enerji ve şans oyunları için kullandığı kredilere ilişkin bankalarla yürüttüğü yapılandırma tutarının faiz... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T10:45+0300

2021-10-05T10:45+0300

2021-10-05T10:46+0300

ekonomi

ziraat bankası

demirören grubu

kredi

borç

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Reuters ajansı, Demirören Grubu'nun enerji ve şans oyunları için kullandığı kredilere ilişkin bankalarla yürüttüğü yapılandırma tutarının faiz haricinde 2 milyar dolara çıktığını yazdı.Konuya aşina kaynaklar, faizle birlikte bu tutarın daha da aşılabileceğini söyledi.Kaynakların paylaştığı bilgiye göre, yapılandırma görüşmeleri, medya satın alması sırasında Ziraat Bankası'ndan kullandırılan 800 milyon dolarlık kredi ile enerji ve şans oyunları sektörleri için grubun kullandığı 1.2 milyar dolarlık krediden oluşuyor.Daha önce Demirören Grubu'nun 1.4 milyar dolara kadar borç yapılandırması için bankalarla görüştüğü bildirilmişti.Konuya yakın üç bankacılık kaynağı, grubun gelir yaratmakta zorlandığını belirterek, 800 milyon dolar borç için Ziraat Bankası ile yapılandırma görüşmelerinin yürütüldüğünü, enerji ve şans oyunları için bankalardan kullanılan 1.2 milyar dolar borç için de kamu bankaları ağırlıklı olmak üzere 8-9 banka ile yapılandırma görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.'Görüşmeler zorlu geçiyor'Bir bankacılık kaynağı, grubun gelir yaratamaması nedeniyle yapılandırma görüşmelerinin zorlu geçeceğini belirterek, "Şu anda yapılandırma görüşmelerinde çeşitli opsiyonlar üzerinde duruluyor. Vadelerin uzatılması, balon ödeme eklenmesi, 'hair cut' olup olmayacağı, borcun TL'ye dönmesi gibi opsiyonlar üzerinde çalışılıyor. Ancak netlik kazanan bir durum şu anda yok" ifadelerini kullandı.Bir diğer kaynak ise balon ödeme eklenmesi durumunda, grubun gelir yaratamadığı da göz önüne alındığında bazı varlıklarında satış opsiyonunun gündeme gelebileceğini vurguladı.Ziraat Bankası ve Demirören Grubu'ndan konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.Doğan Grubu'nun Demirören Grubu'na medyadaki hisselerini satmak için 2018'in mart ayında protokol imzalanmış; ardından Doğan Holding'in yazılı ve görsel medyadaki önemli varlıklarının 916 milyon dolar üzerinden nakden ve peşin olarak satılması işlemi tamamlanmıştı. Demirören satın alma sırasında Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmıştı.Medya, gayrimenkul, şans oyunları, turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren Demirören Holding enerji sektöründe faaliyet gösteren Güzel Enerji (Total Oil Türkiye) ve M Oil'i 2020 yılında OYAK'a satmıştı.

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https://tr.sputniknews.com/20191118/oyaktan-demiroren-medya-aciklamasi-1040648779.html

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ziraat bankası, demirören grubu, kredi, borç