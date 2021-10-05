https://tr.sputniknews.com/20211005/romanyada-hukumet-dustu-1049549992.html

Romanya’da hükümet düştü

Romanya’da hükümet düştü

Romanya'da Başbakan Florin Citu'nun 11 ay önce kurduğu hükümet, mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesiyle düştü. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T19:27+0300

2021-10-05T19:27+0300

2021-10-05T19:27+0300

politika

romanya

gensoru

hükümet

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Başbakan Citu hükümetinin düşürülmesi amacıyla muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (PSD) tarafından meclise verilen gensoru önergesi 281’e oyla kabul edildi.466 milletvekilinin bulunduğu Romanya'da gensoru önergesi oylamasına katılan 318 milletvekilinden 281'i önergeyi kabul ederken 37 milletvekili ise oy kullanmadı.Bu, Romanya tarihinin 1989 devriminden bu yana en yüksek oy ile kabul edilen gensoru önergesi oldu.Ludovic Orban başbakanlığında kurulan bir önceki hükümet de Şubat 2020'de, Mecliste kabul edilen gensoru ile düşürülmüş ve ardından 23 Aralık 2020'de Florin Citu'nun başbakanlığında hükümet kurulmuştu.

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romanya, gensoru, hükümet