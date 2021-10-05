https://tr.sputniknews.com/20211005/roscosmos-luna-25-adli-otomatik-istasyonunun-aya-firlatma-tarihini-acikladi-1049549694.html

Roscosmos, Luna-25 adlı otomatik istasyonunu Ay'a fırlatma tarihini açıkladı

Roscosmos, Luna-25 adlı otomatik istasyonunu Ay'a fırlatma tarihini açıkladı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, ülkenin modern tarihinin ilk otomatik istasyonu olan Luna-25’in önümüzdeki temmuz ayında Ay’a... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T19:16+0300

2021-10-05T19:16+0300

2021-10-05T19:18+0300

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Pervıy Kanal televizyonuna konuk olan Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya’nın modern tarihinin ilk otomatik istasyonu olan Luna-25’in önümüzdeki temmuz ayında Ay’a fırlatılacağını, Rusya-Avrupa ortak ExoMars-2022 misyonun ise eylülde devrede olacağını söyledi.“Önümüzdeki yıl temmuz ayında Ay misyonunu (Luna-25) planlıyoruz, Eylülde ise ExoMars var” diye konuşan Rogozin, Proton-M taşıyıcı roketiyle uzaya fırlatılması planlanan ExoMars misyonunun 9 ay boyunca ‘kızıl gezegende’ kalacağını ifade etti.Daha önce Roscosmos basın dairesi, Luna-25’in fırlatılışının Ekim 2021’den Mayıs 2022’ye alındığını bildirmişti. Konuya açıklık getiren Rogozin, fırlatmanın mayıs-temmuzda planladığına dikkat çekerek, “Temmuz enerji bakımından daha uygun. Bu erteleme değil, en uygun zamanın seçimidir” vurgusunu yaptı.Luna-25, modern Rusya tarihinin Ay’daki ilk otomatik istasyonu olacak. Ardından 2024’te Luna-26, 2025’te Luna-27, 2027-2028’de ise Luna-28 misyonları planlanıyor.

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