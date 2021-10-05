https://tr.sputniknews.com/20211005/rusya-dunyanin-uzayda-cekilecek-ilk-filminin-ekibini-uuiye-firlatti-1049532228.html

Rusya, dünyanın uzayda çekilecek ilk filminin ekibini UUİ’ye fırlattı

Rusya, dünyanın uzayda çekilecek ilk filminin ekibini UUİ’ye fırlattı

Rusya, dünyanın uzayda çekilecek ilk filmi için bir aktris ve bir yönetmeni, Soyuz MS-19 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) fırlattı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T12:03+0300

2021-10-05T12:03+0300

2021-10-05T12:36+0300

rusya

uzay

uui

film

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049533072_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_47a48ce45cc8d550c3e6319110d312ce.jpg

37 yaşındaki aktris Yuliya Peresild ile 38 yaşındaki film direktörü Klim Şipenko, Kazakistan’daki Baykonur Üssü’nden UUİ’ye fırlatıldı. Kozmonot Anton Şkaplerov’un kontrolündeki Soyuz MS-19 uzay aracının 3 saat 17 dakika sürecek bir uçuşun ardından UUİ’ye ulaşması bekleniyor. Vızov (Sınanma) isimli film için çekim yapacak ekip, 12 gün boyunca uzayda kalacak. Filmin bir kozmonotun hayatını kurtarmak için UUİ’ye gönderilen bir kadın cerrahın hikayesine odaklanacağı biliniyor.Yönetmen Şipenko uçuş öncesinde düzenlenen basın toplantısında uçuş kıyafetiyle verdiği demeçte, filmin bir nevi deney olacağını söyledi ve "Eminim ki bazı şeyler planladığımız gibi gidecek, bazı şeyler ise planladığımız gibi gitmeyecek" dedi. Rus uzay ajansı Roscosmos, fırlatmadan kısa bir süre sonra Soyuz MS-19 uzay aracının başarıyla Dünya yörüngesine girdiğini açıkladı.Uçuş öncesi her kozmonotun izlediği klasik Sovyet filmini seyrettiler Diğer taraftan Şipenko, film sahnelerini yönetmenin yanında kamera, ışıklandırma, ses ve makyaj işleriyle de kendisinin ilgileneceğini belirtti. Ekip basın toplantısındaki açıklamalarında, uçuştan önceki pazar günü klasik Sovyet filmi Beyaz Çöl Güneşi’ni (Beloye Solntse Pustıni) izlediklerini söyledi. Söz konusu filmi uçuş öncesi seyretmek, Rus kozmonotlar arasında yıllardan beri süren bir gelenek. Yanlarına sadece birer kg kişisel eşya alabildiler Soyuz MS-19 uzay aracının ekibi ayrıca, uzaya giderken yanlarına sadece birer kilogram kişisel eşya almalarına izin verildiğini, bu nedenle yanlarına çocuklarının çizimleri ya da yakın arkadaşları tarafından hediye edilmiş küçük cisimler almakla yetindiklerini belirtti. Rusya, aralık ayında yıllar sonra uzaya turist gönderecek Dünyanın uzayda çekilecek ilk film ekibinin UUİ’ye fırlatılması ayrıca, Rusya’nın seneler sonra uzaya yeniden turist taşımaya başlayacağı yıla denk geliyor. Rusya, bu aralık ayında, birisi milyarder Yusaku Maezawa olmak üzere iki Japon turisti uzaya gönderecek.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, uzay, uui, film