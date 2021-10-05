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https://tr.sputniknews.com/20211005/rusya-saglik-bakani-murasko-asilananlarin-sadece-yuzde-2si-kovide-yakalaniyor-1049523160.html
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Aşılananların sadece yüzde 2’si Kovid’e yakalanıyor
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Aşılananların sadece yüzde 2’si Kovid’e yakalanıyor
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’da Kovid-19’a karşı aşı yapanların sadece yüzde 2’sinin bu hastalığa yakalandığını belirtti. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T01:33+0300
2021-10-05T01:33+0300
2021-10-05T01:33+0300
dünya
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mihail muraşko
aşı
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Muraşko, “Bugün, hastalığa yakalanarak hastaneye yatıranların büyük kısmı aşı yapmayanlar” ifadesini kullandı.Daha önce Muraşko, Rusya’da yaklaşık 40 milyon kişinin aşının her iki dozunu yaptığını, tek doz aşı yapan kişi sayısının 49 milyon olduğunu bildirmişti.Rusya’da şu an Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpiVakKorona-N ve KoviVak olmak üzere tescil edilmiş beş yerli aşı mevcut.
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rusya, sputnik, mihail muraşko, aşı
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Aşılananların sadece yüzde 2’si Kovid’e yakalanıyor
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’da Kovid-19’a karşı aşı yapanların sadece yüzde 2’sinin bu hastalığa yakalandığını belirtti.
Muraşko, “
Bugün, hastalığa yakalanarak hastaneye yatıranların büyük kısmı aşı yapmayanlar” ifadesini kullandı.
Daha önce Muraşko, Rusya’da yaklaşık
40 milyon kişinin aşının her iki dozunu yaptığını, tek doz aşı yapan kişi sayısının 49 milyon olduğunu bildirmişti.
Rusya’da şu an
Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpiVakKorona-N ve KoviVak olmak üzere tescil edilmiş beş yerli aşı mevcut.