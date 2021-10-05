https://tr.sputniknews.com/20211005/rusya-saglik-bakani-murasko-asilananlarin-sadece-yuzde-2si-kovide-yakalaniyor-1049523160.html

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Aşılananların sadece yüzde 2’si Kovid’e yakalanıyor

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Aşılananların sadece yüzde 2’si Kovid’e yakalanıyor

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’da Kovid-19’a karşı aşı yapanların sadece yüzde 2’sinin bu hastalığa yakalandığını belirtti. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T01:33+0300

2021-10-05T01:33+0300

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Muraşko, “Bugün, hastalığa yakalanarak hastaneye yatıranların büyük kısmı aşı yapmayanlar” ifadesini kullandı.Daha önce Muraşko, Rusya’da yaklaşık 40 milyon kişinin aşının her iki dozunu yaptığını, tek doz aşı yapan kişi sayısının 49 milyon olduğunu bildirmişti.Rusya’da şu an Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpiVakKorona-N ve KoviVak olmak üzere tescil edilmiş beş yerli aşı mevcut.

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rusya, sputnik, mihail muraşko, aşı