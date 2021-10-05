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Rusya, Tsirkon füzesini ilk kez deniz yüzeyinin altından fırlattı
Rusya, Tsirkon füzesini ilk kez deniz yüzeyinin altından fırlattı
Yeni hipersonik Tsirkon füzesinin testlerine devam Rusya Donanması, bu defa füzeyi ilk kez deniz yüzeyinin altında fırlattı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T02:13+0300
2021-10-05T02:13+0300
savunma
rusya
hipersonik
hipersonik füze
tsirkon
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Sabah saatlerinde Tsirkon füzesini Severodvinsk nükleer denizaltısından ancak deniz yüzeyinin üzerinden fırlatan Rusya, testler kapsamında yeni hipersonik füzeyi 40 metre derinden ateşledi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tsirkon hipersonik kruz füzesinin ikinci test ateşlemesi, Severodvinsk nükleer denizaltı füze kruvazörünün mürettebatı tarafından ilk kez deniz yüzeyinin altından, Beyaz Deniz'in 40 metre derinliğinden sözde deniz hedefine doğru yapıldı" dendi.Atışın başarıyla gerçekleştirildiğinin ve hedefin imha edildiğinin altı çizildi.Tsirkon füzelerinin 9 mach hızına ulaşabildiği ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabileceği biliniyor. Denizden fırlatılması için tasarlanan füzenin, karaya konuşlandırılabilen tipinin üstünde de çalışmalar yapılıyor.Tsirkon füzesinin fırlatıldığı Severrodvinsk denizaltısı, dördüncü nesil bir nükleer denizaltı ve 2014’ten beri Rus donanmasının envanterinde yer alıyor.
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rusya, hipersonik, hipersonik füze, tsirkon

Rusya, Tsirkon füzesini ilk kez deniz yüzeyinin altından fırlattı

02:13 05.10.2021
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı  / Fotoğraf bankasına girYeni hipersonik Tsirkon füzesinin testlerine devam Rusya Donanması, bu defa füzeyi ilk kez deniz yüzeyinin altında fırlattı.
Yeni hipersonik Tsirkon füzesinin testlerine devam Rusya Donanması, bu defa füzeyi ilk kez deniz yüzeyinin altında fırlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
/
Fotoğraf bankasına gir
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Yeni hipersonik Tsirkon füzesinin testlerine devam Rusya Donanması, bu defa füzeyi ilk kez deniz yüzeyinin altında fırlattı.
Sabah saatlerinde Tsirkon füzesini Severodvinsk nükleer denizaltısından ancak deniz yüzeyinin üzerinden fırlatan Rusya, testler kapsamında yeni hipersonik füzeyi 40 metre derinden ateşledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tsirkon hipersonik kruz füzesinin ikinci test ateşlemesi, Severodvinsk nükleer denizaltı füze kruvazörünün mürettebatı tarafından ilk kez deniz yüzeyinin altından, Beyaz Deniz'in 40 metre derinliğinden sözde deniz hedefine doğru yapıldı" dendi.
Atışın başarıyla gerçekleştirildiğinin ve hedefin imha edildiğinin altı çizildi.
Tsirkon füzelerinin 9 mach hızına ulaşabildiği ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabileceği biliniyor. Denizden fırlatılması için tasarlanan füzenin, karaya konuşlandırılabilen tipinin üstünde de çalışmalar yapılıyor.
Tsirkon füzesinin fırlatıldığı Severrodvinsk denizaltısı, dördüncü nesil bir nükleer denizaltı ve 2014’ten beri Rus donanmasının envanterinde yer alıyor.
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