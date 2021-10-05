https://tr.sputniknews.com/20211005/rusyada-koronavirus-kaynakli-gunluk-can-kaybinda-yeni-rekor-1049548974.html

Rusya’da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor

Rusya’da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor

Rusya’da gün içinde koronavirüs nedeniyle 895 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı pandemi boyunca kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T18:56+0300

2021-10-05T18:56+0300

2021-10-05T18:56+0300

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koronavirüs aşısı

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Rusya’da gün içinde kaydedilen can kaybı sayısı 895 artarak 211 bin 696’ya çıktı. Böylelikle 3 Ekim’de kaydedilen rekor can kaybı (890) sayısı aşıldı.Başkent Moskova’da 72, St. Petersburg’da 58, Sverdlovsk bölgesinde 41 can kaybı tespit edildi.Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, 5 Ekim Salı günü kaydedilen vaka sayısı 25 bin 110 arttı ve 7 milyon 637 bin 427’ye yükseldi.Başkent Moskova 3 bin 827, St. Petersburg bin 894, Moskova bölgesi bin 788 vaka ile en çok yeni vakanın görüldüğü yerler oldu.Son 24 saatte 18 bin 568 kişinin iyileşmesiyle şimdiye kadar hastalığı atlatanların sayısı 6 milyon 759 bin 59’a ulaştı.Kremlin: Virüs azgınlaştı, aşılama seviyesi yetersizKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkede koronavirüs kaynaklı ölüm oranındaki yükselişle ilgili soruya, “Rakamlar çok kötü ve gerçekten endişelendirici. Başlıca sebebi, aşılama seviyesinin yetersiz olması. Virüs daha da azgın hale geliyor, ama bizde aşılama seviyesi yetersiz” diye konuştu.“Genel olarak hastalığa yakalananlar ve ölenler aşı yapmayanlardır” diyen Peskov, bu durumda bölgelerin aldığı tedbirlerle ilgili soru üzerine, “Aşının gerekli olduğu anlayışının artmasına yardımcı olacak tüm yöntemler iyi. Tüm tedbirler gerçekten iyi. Her bir bölge kendi tedbirlerini uygulama yetkisine sahip” ifadesini kullandı.Kremlin Sözcüsü, “Tabii ki insanların, aşının gerekli odluğunu anlama seviyesinin artmasını bekliyoruz. Bu olmadan, elbette, önemli ilerleme kaydetmemiz mümkün değil” diye ekledi.

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rusya, koronavirüs, koronavirüs aşısı