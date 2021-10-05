https://tr.sputniknews.com/20211005/savunma-sanayii-baskani-ismail-demir-erken-ihbar-radar-sistemimizin-ilk-teslimati-onumuzdeki-ay-1049531158.html

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Erken ihbar radar sistemimizin ilk teslimatı önümüzdeki ay

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Erken ihbar radar sistemimizin ilk teslimatı önümüzdeki ay

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde konuştu... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T11:28+0300

2021-10-05T11:28+0300

2021-10-05T11:28+0300

savunma

müsiad

f-16

ismail demir

radar sistemi

sınır güvenliği

savunma sanayii başkanı ismail demir

savunma sanayi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/1044779913_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_1600f7020fa9946444b4059433d64246.jpg

3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, MÜSİAD tarafından Ankara'da düzenlendi.Zirvede konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Giderek artan göç dalgaları ve sınırlarımızda ülke güvenliğimizi tehdit eden unsurlar, bu konulara ilişkin güncel çözüm ve teknolojilerin önemini artırmıştır. Son yıllarda başta Suriye sınırı olmak üzere ülkemizin sahip olduğu yaklaşık 3 bin kilometrelik kara sınırı, çeşitli yollarla ihlal edilmektedir. Sınır hattımızın yasa dışı mülteci geçişleri, terörist geçişleri ve kaçakçılık faaliyetine karşı 7/24 gözetlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kesintisiz izleme ve gözetleme yapılabilmesi için modern elektronik algılayıcı sistemleri içeren entegre güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.Türkiye’nin sınır güvenliğini etkileyen birden fazla faktör olduğunu dile getiren Demir şunları ifade etti:Erken İhbar Radar Sisteminin ilk teslimatı önümüzdeki ayRadar sistemlerinin harp alanının ve sınır güvenliğinin temel unsuru haline geldiğini vurgulayan İsmail Demir, "Bu nedenle askeri ve sivil radar sistemlerine yönelik orta ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarımızın, yurt içinden karşılanması ve bu alanda yerli sanayiinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi, üniversite ve araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin artırılarak savunma sanayii bünyesinde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Erken İhbar Radar Sistemimizin ilk teslimatını önümüzdeki ay Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza yapmayı planlıyoruz. Buna ek olarak, EİRS radar ailesinin yeni ürünü olan Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesinin ilk ürününü de önümüzdeki yıl envantere alacağız. Güvenlik güçlerimizin kabiliyetlerini ciddi ölçüde arttıracak milli radar sistemlerimizin sayılarının önümüzdeki yıllarda arttırılmasını planlıyoruz. Ayrıca Sınır Güvenlik Sistemi Projemiz KAYI ile hudut karakollarımızda 7/24 sınır hattının izlenmesi, kontrolü ve verilerin kayıt altına alınmasına yönelik sensör sistemlerinin kurulumu ve entegrasyonu ile ilgili altyapıların hazırlanmasını sağlıyoruz. Projemiz kapsamında kameralar, kara gözetleme radarları, kablo güdümlü balon sistemi, karadan geniş alan gözetleme sistemi ve fiber optik akustik sensör başta olmak üzere birçok Alt Sistem entegre olarak kullanılmaktadır. Bu sayede kesintisiz güvenlik çözümü sağlanmaktadır" dedi.Sahil Gözetleme Radar SistemiSahil şeridinin güvenliği konusunda da gelinen noktaya dair açıklamalarda bulunan Demir, şunları ifade etti:İsmail Demir konuşmasında şu noktalara da değindi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

müsiad, f-16, ismail demir, radar sistemi, sınır güvenliği, savunma sanayii başkanı ismail demir, savunma sanayi