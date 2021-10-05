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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T20:24+0300
2021-10-05T20:24+0300
2021-10-05T20:29+0300
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sergen yalçın, pfdk, beşiktaş
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi
20:24 05.10.2021 (güncellendi: 20:29 05.10.2021)
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.