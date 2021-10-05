Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Paris İklim Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211005/sergen-yalcin-pfdkya-sevk-edildi-1049551695.html
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T20:24+0300
2021-10-05T20:29+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049465439_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_7c0362e069466bc08be36046280fc96c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049465439_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_300536c1a0026d616ddc3281e9e88126.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergen yalçın, pfdk, beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

20:24 05.10.2021 (güncellendi: 20:29 05.10.2021)
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLUBeşiktaş-Sivasspor karşılaşmasında Sergen Yalçın'a kırmızı kart
Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasında Sergen Yalçın'a kırmızı kart - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
000101
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:40Paris İklim Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
20:24Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi
20:18Türkiye'de koronavirüsten 228 can kaybı, 29 bin 802 yeni vaka
20:09Bakan Koca: Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz
20:01George Floyd'un heykeline boyalı saldırı
20:01Kartal'da simit satması engellenen kişi, verici kulesine çıktı
20:00Finlandiya’dan göç yolu ile Türkiye’ye gelen balık kartalı Çorum’da elektrik akımına kapılarak öldü
19:37Akşener: Seçim ilan etsinler, 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler
19:33Bülent Ersoy'un babası hayatını kaybetti
19:27Romanya’da hükümet düştü
19:27ABD’li Profesör Selepak: Sosyal ağlardaki çöküşün ifşalara denk gelmesi soru işaretleri oluşturdu
19:26Gagarin'in çalıştırıcısı ve dostu Petrov: Uzayda film çekecek ekip büyük zorluklarla karşılaşacak
19:16Roscosmos, Luna-25 adlı otomatik istasyonunu Ay'a fırlatma tarihini açıkladı
19:12AK Parti Sözcüsü Çelik: Mavi Vatan'ı korumak için her şeyi yaparız
19:09İzmir'de denizin rengi yeşile döndü: Yüzey 'deniz marulu' ile kaplandı
19:06Bakan Varank: Hedefimiz yüksek fiyatları düşürmek
19:05Flash TV'nin tanıtım afişlerinde yer alan Saba Tümer: Tekliflerine evet demedim
18:56Rusya’da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor
18:46Eski kız arkadaşı Bensu Narlı'yı av tüfeğiyle öldüren Serhat Kantaş hakkında karar
18:43Musa Orhan’ın avukatından ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu