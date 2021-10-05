https://tr.sputniknews.com/20211005/suudi-arabistan-samdaki-buyukelcilik-binasinda-tadilat-yapmaya-basladi-1049552435.html

Suudi Arabistan, Şam'daki büyükelçilik binasında tadilat yapmaya başladı

Suudi Arabistan, Şam'daki büyükelçilik binasında tadilat yapmaya başladı

Krizin başlamasından bu yana Suriye'yle resmi ilişkileri olmayan Suudi Arabistan, Şam'daki büyükelçilik binasında tadilata başladı. Tadilat, iki ülke arasında... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T21:02+0300

2021-10-05T21:02+0300

2021-10-05T21:09+0300

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Yaklaşık olarak 10 yıl önce başlayan krizle birlikte Suriye’yle ilişkilerini kesen birçok ülkenin Şam’la normalleşme yoluna gideceği belirtiliyor.Amman ile Şam arasında normalleşme çalışmalara devam ederken, başka Arap ülkelerinin de büyükelçiliklerini yeninden açmaya hazırlandığı ifade ediliyor. En son Suudi Arabistan’ın normalleşmeye hazırlandığı iddia edildi. Bunun nedeni de Riyad’ın Şam’daki büyükelçiliğinde tadilat yapmasının yanı sıra üst düzey bazı ziyaretlerin de gerçekleşmesi oldu.Ancak konuyla ilgili Riyad’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.Daha önce Al Jazeera, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmaya yaklaştığını öne sürmüştüRai el Yavm gazetesi de Suudi Arabistan’dan bir heyetin Şam’a gittiğini, Esad’la bir araya geldiğini belirterek, iki tarafın ilişkileri normalleştirme konusunda anlaştığını iddia etmişti. Haberde, ilk adım olarak, Riyad'ın Ramazan Bayramı'ndan sonra Şam’daki büyükelçiliğini açacağı belirtilmişti.Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, önceki gün, 2011'de krizin başlamasından bu yana ilk telefon görüşmesini gerçekleştirmişti.Daha önce Suriye'den dört bakan ikili ilişkileri görüşmek için Ürdün'e gitmişti. Görüşmenin ardından Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı, 2 ay aradan sonra yeniden açılmıştı.Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da geçtiğimiz günlerde, Suriye meselesine yönelik uluslararası siyasi atmosferde bir değişimin, ülkesini hedef alan düşmanca eylemlerde bir düşüşün yaşandığını söylemişti.

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suriye, suudi arabistan, şam, büyükelçilik, büyükelçi